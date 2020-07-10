أقرت الجهات المختصة في قرار أصدرته أخيراً (اطلعت «عكاظ» على مضمونه) تعديل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، بمنح مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية صلاحيات تقليص نسبة استطقاع برنامج «ساند» إلى مستويات تراوح بين 2% وقد تصل إلى 0.5% من إجمالي الراتب، يدفع نصفها صاحب العمل والنصف الآخر الموظف.وسيحدد نسبة استقطاع برنامج «ساند» بناء على اقتراح وزير المالية بعد إبداء مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية رأيه فيها، وفي حال تم تقليص نسبة استقطاع «ساند» إلى 0.5%، فإن الموظف سيدفع 0.25% وصاحب العمل كذلك.وكان النظام السابق يقر أن يدفع صاحب العمل 1% وكذلك الموظف، ليصبح إجمالي ما يتم دفعه 2% من إجمالي راتب الموظف السعودي.