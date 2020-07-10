أعلنت السوق المالية السعودية «تداول» أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري اعتباراً من يوم الإثنين القادم.

وبحسب موقع «العربية»، قالت «تداول» في بيان إنه سيتم إدراج أملاك العالمية بالرمز 1182 على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%. وكانت شركة الأهلي كابيتال المستشار المالي، ومدير عملية اكتتاب أملاك العالمية أعلنت الثلاثاء الماضي تغطية الأسهم المطروحة للأفراد بنحو 2690% بما يعادل 26.9 مرة.

وأضافت الشركة في بيان إن عدد المكتتبين بلغ 266.82 ألف مكتتب ضخوا 1.2 مليار ريال.

وتابعت الشركة أن نسبة التغطية للمؤسسات بلغت 498% بما يعادل 4.98 مرة.

وقررت «أملاك العالمية للتمويل العقاري» طرح 27.18 مليون سهم عادي للاكتتاب العام، تعادل 30% من رأسمال الشركة البالغ 906 ملايين ريال، وتم تخصيص جزء منها للمكتتبين الأفراد.