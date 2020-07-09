افتتحت أسواق التميمي صباح الأربعاء الفائت الموافق الأول من يوليو 2020 فرعها الجديد بحي الشعلة بالظهران.وتعتبر أسواق التميمي من أعرق متاجر التموينات الغذائية في المملكة والتي تتميز بالجودة، والخدمة المميزة والتنوع.ويأتي هذا الافتتاح في حي الشعلة المعروف، ويعزز سياسة الشركة التوسعية والوصول إلى أكبر شريحة من العملاء، حيث استبشر أهالي الحي بوجود المتجر قريبا منهم، كما يقول الدكتور نبيل السدمي: أنا عميل وفيّ لأسواق التميمي وأستمتع بالزيارة والتسوق أسبوعيًا، ويعجبني تنوع الأصناف في قسم اللحوم ؛أنا متحمس لافتتاح المتجر الجديد على بعد دقيقتين من منزلي".وتعتبر أسواق التميمي شركة عائلية سعودية، تخدم بفخر العائلات في معظم أنحاء المملكة، وتقدم مجموعة متنوعة من المنتجات الطازجة واللحوم والأطعمة المحلية والمستوردة، فضلاً عن المنتجات المنزلية، لتجلب مزيجا فريدا من العلامات التجارية الدولية بما في ذلك علامات تجارية حصرية مثل سيفواي من الولايات المتحدة الأميركية ومجموعة كوستكو كيركلاند سيجنتشرمن المملكة المتحدة. كما أن أسواق التميمي تظل رائدة في منتجات الحياة الصحية العضوية والطبيعية والخالية من الغلوتين وغيرها من المنتجات الصحية.ومن منطلق الاهتمام بالعملاء، تطلق أسواق التميمي حملة تمكن المتسوقين من كسب العديد من الجوائز المادية من خلال برنامج مكافآت العملاء (ثماري)، والذي يقدم مدخرات إضافية وتوفير للعملاء الأوفياء، حيث يمكن الآن كسب هذه المكافآت وإنفاقها بطريقة فعالة وسهلة جدا.