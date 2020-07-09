شاركت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في اجتماعات منظمة التقييس الدولية (ISO)، لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها المنظمة والهيئة ودورها في تخفيف تأثير جائحة كورونا، وذلك بحضور نائب المحافظ للمواصفات والمختبرات طامس بن علي الحمادي، ورئيس العضوية والعلاقات الخارجية بمنظمة الآيزو هنري كوشيري.

وناقش الاجتماع مبادرات المواصفات القياسية التي تم تقديمها للقطاع الحكومي والخاص لتمكينه من تجاوز التأثيرات السلبية والتعامل مع تداعيات جائحة فايروس كورونا، التي من بينها إتاحة 29 مواصفة قياسية صادرة عن الآيزو للاطلاع مجاناً أمام المصنعين والموردين والمختصين، إضافة إلى عدد من المبادرات التي قدمتها الهيئة وذلك بتمديد صلاحيات شهادة المطابقة، وتسهيل الإجراءات في منصة سابر الإلكترونية والمنح المجاني لعدد من المواصفات القياسية السعودية للمستفيدين من الجهات الحكومية والخاصة.

كما تضمنت مبادرات المواصفات السعودية تقديم حزمة كبيرة من المحاضرات التوعوية لمختلف المنشآت في عدد من الموضوعات ذات الصلة، وقد حظيت تلك المبادرات باهتمام وإشادة المختصين في منظمة الآيزو.

يشار إلى أن المملكة، مُمثلة بالمواصفات السعودية، فازت بعضوية المجلس (ISO Council) لمنظمة الآيزو للفترة 2020-2018، وتم تمديد العضوية حتى عام 2021 بعد فوزها مرة أخرى بأصوات الدول أعضاء المنظمة.