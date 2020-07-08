أعلنت مُشرفة قطاع سيدات الأعمال بفرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية سارة الناصر، خلال اللقاء الشهري لسيدات الأعمال، الذي عقده مركز سيدات أعمال غرفة تجارة وصناعة الشرقية، اليوم «عن بعد»، أنه بموجب التطور التكنولوجي المتسارع، الذي تحرص الوزارة على ملاحقته، تم اختصار خطوات بدء النشاط التجاري من 4 خطوات إلى خطوة واحدة عبر منصة إلكترونية واحدة، وكذلك إصدار السجل التجاري في مدة لا تستغرق سوى 180 ثانية.

وأوضحت خطوات إصدار السجل التجاري، قائلة: «يتم من خلال أربع خطوات تبدأ الأولى بالدخول على الخدمة واختيار الاسم التجاري، ومن ثم إدخال المعلومات التجارية وتأكيدها، وثالثاً دفع الفاتورة الموحدة التي تشمل رسوم السجل التجاري وعضوية الغرفة التجارية عن طريق نظام سداد، وأخيرا يكون إصدار السجل التجاري ورقم العضوية في الغرفة التجارية إلكترونيا».