أعلن البنك السعودي الفرنسي عن توقيع اتفاقية تعاون مع الشركة الوطنية للإسكان لتفعيل خدمات التجارة الإلكترونية لمنصة التجربة الشمولية (سكني) وشبكة إيجار بالإضافة إلى خدمات نقاط البيع للمكاتب العقارية المعتمدة من قبل شبكة إيجار. تهدف الشركة الوطنية للإسكان إلى تسهيل عملية السداد للمستفيدين من خدمات منصة التجربة الشمولية (سكني) وللمستفيدين من المعاملات الإلكترونية لشبكة إيجار بالإضافة إلى توفير خدمات نقاط البيع للمكاتب العقارية المعتمدة من المنصة وذلك بتوسيع منافذ السداد تماشياً مع رؤية الشركة لتطوير تجربة المستفيد من خدمات وزارة الإسكان بالتعاون مع البنك السعودي الفرنسي. يعتبر هذا المشروع إحدى ثمار العلاقة المصرفية الإستراتيجية والمتميزة بين البنك والشركة.



وقع الاتفاقية كل من العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي ريان فايز والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد بن صالح البطي.