رفعت السعودية إنتاجها من الذهب 143%، منذ إعلان رؤية المملكة 2030، في 2016، بما يعادل 7.3 ألف كيلوغرام، ليبلغ 12.35 ألف كيلوغرام في 2019، مقارنة بنحو 5.09 ألف كيلوغرام في 2015، قبل إطلاق «الرؤية».

يأتي ذلك في ظل تركيز «الرؤية» على تنمية قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الاقتصاد، الذي عده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، «نفطا آخر غير مستغل».

وحسب بيانات وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، فإن إنتاج السعودية من الذهب ارتفع 5% العام الماضي، بما يعادل نحو 588 كيلوغراما، حيث كان الإنتاج 11.77 ألف كيلوغرام في 2018.

وزاد إنتاج السعودية من الذهب 176%، بما يعادل 7.88 ألف كيلوغرام خلال 10 أعوام، حيث كان الإنتاج يقدر بنحو 4.86 ألف كيلوغرام في 2009.

وتظهر البيانات حدوث طفرة في إنتاج السعودية من المعادن، بالتزامن مع استهداف «رؤية 2030» تنمية القطاع بشكل كبير.

وارتفع إنتاج السعودية من الفضة العام الماضي، 5%، بما يعادل 266 كيلوغراما، ليبلغ 5.59 ألف كيلوغرام في 2019، مقابل 5.32 ألف كيلوغرام في 2018.

ومنذ رؤية المملكة 2030، ارتفع إنتاج السعودية من الفضة، 24%، بما يعادل 1.09 ألف كيلوغرام، حيث كان الإنتاج 4.5 ألف كيلوغرام في 2015، وفقا لموقع (العربية).

وزاد إنتاج السعودية من النحاس العام الماضي، 5%، بما يعادل 3.02 ألف طن، ليبلغ 63.3 ألف طن في 2019، مقابل 60.34 ألف طن في 2018.

ومنذ «الرؤية»، ارتفع إنتاج السعودية من النحاس، 37%، بما يعادل 17.1 ألف طن، حيث كان الإنتاج 46.25 ألف طن في 2015.

كما زاد إنتاج السعودية من الزنك العام الماضي، 5%، بما يعادل 900 طن، ليبلغ 18.9 ألف طن في 2019، مقابل 18 ألف طن في 2018.