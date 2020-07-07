أعلنت شركة Air Products، بالاشتراك مع شركة أكوا باور ونيوم، توقيع اتفاقية لإنشاء منشأة لإنتاج الأمونيا تعتمد على الهيدروجين على مستوى عالمي بقيمة 5 مليارات دولار تعمل بالطاقة المتجددة.وسيقع المشروع، الذي سيكون مملوكاً بالتساوي من قبل الشركاء الثلاثة، في مدينة نيوم، شمال غرب السعودية، وسينتج الأمونيا الخضراء للتصدير إلى الأسواق العالمية.ويعتبر المشروع المشترك هو أول شراكة لنيوم مع شركاء دوليين ووطنيين في مجال الطاقة المتجددة وسيكون حجر الزاوية لإستراتيجيتها لتصبح لاعباً رئيسياً في سوق الهيدروجين العالمي.وبحلول عام 2025 سيصبح المشروع جاهزاً لإنتاج الهيدروجين، ومن ثم تصديره إلى الأسواق العالمية، ليُستخدم كوقود حيوي يغذي أنظمة النقل والمواصلات، كما سينتج نحو 650 طناً من «الهيدروجين الأخضر» يومياً، و1.2 مليون طن من «الأمونيا الخضراء» سنوياً، ليساهم بذلك في الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، بما يعادل ثلاثة ملايين طن سنوياً.وسيعتمد المشروع المشترك على تكنولوجيا مثبتة الفعالية وعالمية المستوى، وسيجمع بشكل متكامل بين توليد ما يزيد على أربعة غيغاواط من الطاقة المتجددة المستمدّة من الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح والتخزين، إضافة إلى إنتاج الهيدروجين من خلال التحليل الكهربائي باستخدام تقنية «thyssenkrupp»، وإنتاج النيتروجين عن طريق فصل الهواء باستخدام تقنية «إير بروداكتس» المثبتة في هذا المجال، وإنتاج «الأمونيا الخضراء» باستخدام تقنية «Haldor Topsoe».وقال رئيس مجلس إدارة أكوا باور محمد أبونيان:«انطلاقاً من إيماننا برؤية 2030 وتطلعات ولي العهد محمد بن سلمان إلى أن تصبح نيوم رائدة وعالمية في العيش المستدام، يفخر مجلس إدارة وإدارة أكوا باور بالمشاركة في هذا الاستثمار الرائد والأول من نوعه في العالم».وأضاف:«تتمتع أكوا باور بسجل حافل في الاستفادة من التقنيات المتجددة الرائدة لتوفير الطاقة الخالية من الكربون بأقل تكلفة، ومع خبرتنا العالمية، نحن واثقون من أن تعاوننا مع شركة رائدة في الصناعة مثل Air Products سيخلق فرصاً كبيرة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، ويدعمنا أيضاً في هدفنا لمساعدة البلدان على تحقيق أهدافها المتعلقة بالطاقة النظيفة وفتح فوائد اجتماعية واقتصادية كبيرة».