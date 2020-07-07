• نسبة تغطية اكتتاب الأفراد (2,690%) • نسبة تغطية المؤسسات المكتتبة (498%) • نجاح الطرح العام يعكس ثقة المستثمرين بعوامل قوة الشركة وجاذبية السوق المالية السعودية على المدى الطويل.

أعلنت شركة الأهلي كابيتال المستشار المالي، ومدير عملية بناء سجل الأوامر، والمتعهد الرئيسي بالتغطية في الطرح العام لشركة أملاك العالمية للتمويل العقاري عن انتهاء الاكتتاب العام في أسهم الشركة يوم الأحد الموافق 1441/11/14 (5 يوليو 2020) وذلك بعد انتهاء الاكتتاب الخاص بشريحة الأفراد، حيث بلغت نسبة التغطية في أسهم الشركة المطروحة لاكتتاب المكتتبين الأفراد (26.90 مرة) وبلغ عدد المكتتبين (266.821) مكتتب قاموا باستثمار 1,170 مليون ريال سعودي للاكتتاب بسعر سهم بلغ 16 ريالا سعوديا، في حين بلغت تغطية المؤسسات الاستثمارية 4.98 مرة.

وأشارت الأهلي كابيتال إلى أن الطرح العام لأسهم الشركة يعد الأول الذي تشهده المملكة بعد اضطرابات في السوق المالية في نهاية شهر مارس الماضي، وأن إجمالي تغطية الاكتتاب الذي استكمل بنجاح بلغت (7.67 مرة). كما شهدت السوق المحلية لأول مرة إقامة العرض التقديمي للاكتتاب وعقد الاجتماعات مع المستثمرين عن بعد عبر المنصات الإلكترونية.

وفي تصريح له حول النتائج التي حققها الاكتتاب، قال الرئيس التنفيذي لشركة أملاك عبدالله السديري: «سعداء للغاية بالنتائج التي حققها الاكتتاب، والتي تبرهن على ثقة المستثمرين على المدى البعيد حيال الاقتصاد السعودي وشركة أملاك. ونجاح الطرح العام لأسهم الشركة في هذا التوقيت وعلى الرغم من التقلبات التي واجهت الأسواق المالية والاقتصاد في الأشهر الأخيرة، يعد نموذجا لمرونة أعمال الشركة ودافعا لتحقيق النمو على المدى الطويل».

كما أوضح الرئيس التنفيذي أن العوامل الجاذبة والمستقرة التي يمتلكها قطاع التمويل العقاري لازالت موجودة، وأن أملاك العالمية تتطلع إلى تحقيق آمال المستثمرين، حيث يشكل طرح أسهم الشركة أول فرصة من نوعها لتداول أسهم شركة تمويل عقاري من خارج القطاع المصرفي في السوق المالية السعودية (تداول).

من جانبه، صرح العضو المنتدب ورئيس إدارة الاستثمارات المصرفية في الأهلي كابيتال وسيم الخطيب بقوله: «لقد كانت إدارة الطرح العام لأسهم أملاك العالمية فرصة مميزة للابتكار باعتبارها أول اكتتاب يطرح في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية (تداول) باستخدام وسائل التواصل الافتراضي الذي يعد الأول من نوعه بالمملكة منذ بدء جائحة كورونا مطلع هذا العام. كما أن ما حققته عملية بناء سجل أوامر المؤسسات واكتتاب الأفراد من نجاح يدل على جاذبية شركة أملاك وثقة المستثمرين بقطاع التمويل العقاري المحلي. ونحن نتطلع حاليا إلى استكمال عملية إدراج أسهم الشركة خلال الأيام القادمة والتي ستكون أول شركة خدمات مالية غير بنكية تدرج في تداول، ونحن جدا فخورون بهذا الإنجاز».

يشار إلى أنه تم تخصيص 2.718.000 سهم تمثل 10% من أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد بعد موافقة هيئة السوق المالية، فيما بلغ إجمالي أسهم الطرح، بسعر 16 ريالا سعوديا للسهم، 27.180.000 سهما، ما يمثل 30% من رأسمال شركة أملاك العالمية. علما أن التخصيص النهائي للأسهم سيكون يوم 1441/11/21 (12 يوليو 2020)، ورد المبالغ الفائضة -إن وجدت- بتاريخ 1441/11/23 (14 يوليو 2020).