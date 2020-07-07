أطلقت اليوم (الثلاثاء) شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة، بالتعاون مع نظام المدفوعات الوطني مدى تطبيق «مدى Pay» لأول مرة عبر منصة تطبيقات HUAWEI AppGallery، حيث ستمنح هذه الخطوة لمستخدمي منصة HUAWEI AppGallery في المملكة إمكانية الاستفادة من مرونة خيارات الدفع المتوفرة في mada Pay، والتي تتميز بالأداء المتفوق، والدفع الآمن عبر أجهزة هواوي الذكية.

ويعد تطبيق mada Pay، أول حل مبتكر للدفع من خلال تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) في المملكة العربية السعودية، حيث يتيح التطبيق للمستخدمين تخزين كافة البطاقات المُصدرة من البنوك المحلية في المملكة الخاصة بهم في محفظة رقمية واحدة، ثم الدفع من خلال تقنية NFC ودون الحاجة إلى استخدام البطاقة البلاستيكية.

وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس شركة هواوي تِك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة بيل يو: «يسر شركة هواوي أن تتمكن من توفير تطبيق الدفع الرائد في المملكة عبر منصة HUAWEI AppGallery، حيث ستسهم هذه الخطوة في منح المزيد من خيارات الدفع المرنة عبر أجهزة هواوي الذكية، إضافةً إلى تعزيز مبدأ الثقة، وتطوير مستوى الأداء المميز، والذي يتوقعه مستخدمو هواوي من التطبيقات الرسمية المعتمدة، ولهذا نحن نرحب بتطبيق mada Pay في HUAWEI AppGallery، ونتطلّع إلى إضافة المزيد من المحتوى والتطبيقات الرائعة إلى منصتنا في المستقبل».

ويمكن استخدام تطبيق mada Pay محلياً في المملكة العربية السعودية وحول العالم، حيث يتضمن التطبيق سجلاً بآخر عمليات الشراء، وهي الميزة التي تساعد المستخدمين من معرفة مكان استخدامهم لبطاقاتهم، وتتبع إنفاقهم.

ويوفر التطبيق، بفضل الخبرة المشتركة لدى كل من mada وهواوي، أعلى مستويات الأمان، حيث يتم تشفير جميع البيانات الموجودة على التطبيق، كما لا تتم مشاركة بيانات البطاقة الفعلية مع التجار، وذلك للحفاظ على تفاصيل البطاقة آمنة. وكجزء من النظام الشامل لتطبيقات هواوي، تمكن التطبيق من اجتياز عملية التحقق الصارمة، التي تضمن أعلى معايير الأمان الرقمي.

من جهته، قال المدير التنفيذي للمدفوعات السعودية زياد بن بندر اليوسف: «تسعى المدفوعات السعودية إلى تمكين وتطوير منظومة المدفوعات الإلكترونية في المملكة، من خلال توفير خدمات آمنة وموثوقة وفعالة، وذات تكلفة منخفضة. وجاءت هذه الاتفاقية مع شركة هواوي، والتي تهدف إلى توفير تطبيق mada Pay عبر منصة HUAWEI AppGallery، من أجل تعزيز تجربة الدفع عبر تقنية الاتصال قريب المدى لمستخدمي أجهزة هواوي الذكية في السعودية، وذلك بعد أن استطاعت شركة هواوي تصميم نظام شامل للتطبيقات، يحظى بنفس معايير الأمان وحماية الهوية التي توفرها mada في جميع خدماتها».

وتابع اليوسف: «تحظى شركة هواوي في السعودية بشعبية واسعة على نطاق استخدام الهواتف الذكية، ومن هذا المنطلق، كان لا بد لنا من أن نعمل بشكل مشترك من أجل توفير خدمة من شأنها أن تمنح مستخدمي هواوي خياراً جديداً لإجراء مدفوعات مدعومة ببنية تحتية آمنة ومتقدمة عبر الهواتف الذكية بفضل أحدث التقنيات التي يوفرها نظام المدفوعات الوطني (مدى)، علماً أن عدد العمليات المنفذة من خلال تقنية الاتصال قريب المدى باستخدام تطبيق mada Pay بلغ خلال شهر مايو الماضي 2.089.426 عملية بقيمة إجمالية بلغت 207.161.035 ريالا سعوديا».

وتتوفر جميع التطبيقات المطورة بالتعاون مع هواوي، إضافةً إلى آلاف التطبيقات الأخرى ذات الجودة العالية على منصة التطبيقات المفتوحة والآمنة من HUAWEI AppGallery. وباعتبارها واحدة من أفضل ثلاثة متاجر للتطبيقات على مستوى العالم، تربط منصة HUAWEI AppGallery أكثر من 420 مليون مستخدم نشط شهرياً في أكثر من 170 دولة ومنطقة حول العالم بنظام هواوي الذكي والمبتكر.

كما توفر منصة HUAWEI AppGallery للمستخدمين المزيد من الخيارات والآلاف من أفضل التطبيقات ضمن 18 فئة، بما فيها تطبيقات الأخبار وشبكات التواصل الاجتماعي والترفيه والمزيد.

ويكمن تحميل تطبيق mada Pay بخطوات بسيطة وسهلة، عبر اختيارها من منصة HUAWEI AppGallery. ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://bit.ly/2Af5Zx2.