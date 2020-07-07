أعلن البنك السعودي البريطاني (ساب)، تعيين بشار القنيبط رئيساً تنفيذياً للموارد البشرية اعتباراً من تاريخ 1 يوليو 2020.

ويأتي اختيار بشار القنيبط لقيادة قطاع الموارد البشرية في البنك نظراً لكفاءته وخبرته العملية في القطاع المصرفي والتي تمتد لأكثر من 20 عاماً، تولى خلالها العديد من المناصب القيادية.

وقبل انضمامه للعمل لدى بنك «ساب» عام 2015 مديرا عاما للفروع، شغل مدير تطوير الأعمال في نظام سداد للمدفوعات التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي.

وبفضل خبرته ومهاراته القيادية، نجح بشار القنيبط في قيادة إستراتيجية التحول للفروع في «ساب»، وقدم إسهامات فاعلة في عمليات وإجراءات الاندماج القائمة حالياً بين بنكي «ساب» و«الأول».

وبهذه المناسبة علق العضو المنتدب لـ«ساب» ديفيد ديو قائلاً: «إن إندماج بنك ساب والبنك الأول فرصتنا لإنشاء أفضل بنك وأفضل مكان للعمل على مستوى المملكة، مما يتطلب منا الاهتمام بثقافة المنشأة ومواهبها بشكل استثنائي، حيث سيلعب بشار دوراً محورياً في إستراتيجية الموظفين، وذلك من خلال تطبيق خبرته في إدارة أهم استثمار لدينا في البنك وهم موظفونا. أتمنى لبشار كل النجاح والتوفيق في منصبه الجديد».

يذكر أن «ساب» يتبنى إستراتيجية تهدف لتنمية المواهب وخلق فرص متساوية للجميع، ويحرص البنك باستمرار على الاستثمار في أفضل طرق التدريب والتطوير لموظفيه لتمكينهم من تحقيق أفضل ما لديهم.