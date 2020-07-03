أظهرت أعمال البناء والتشييد في مشروع إسكان «مدينة الورود» الواقع في محافظة الطائف ويتم تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص تقدماً ملحوظاً في إنجاز المخطط العام والتطوير بالتوازي مع تنفيذ الوحدات السكنية، إذ وصلت نسب الإنجاز في المشروع إلى 40%، وفق الجداول الزمنية وتحت إشراف برنامج البيع والتأجير على الخارطة «وافي».

وشهد المشروع اكتمال غالبية أعمال البنية التحتية والإنارة في جميع مراحله وانتهاء بناء مجموعة من الفلل، فيما تم البدء في أعمال بناء الأسوار والتمديدات الكهربائية وتركيب النوافذ والأبواب وأدوات السباكة، على أن يبدأ تسلّيم أولى الوحدات في المشروع خلال العام القادم، ويمكن الاطلاع على نماذج الوحدات وحجزها واختيار الجهة التمويلية المناسبة إلكترونياً بسهولة واستحقاق فوري عبر موقع وتطبيق سكني على الرابط https://sakani.housing.sa/project/494918.

من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة «إدارة» للتنمية والتطوير -المطورة للمشروع- الدكتور عبدالقادر العبيكان أن مشروع مخطط «مدينة الورود» يعد أحد أهم المشاريع العمرانية التي تشهدها المحافظة، وهو أحد مشاريع برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان، والذي ينفذ عن طريق التطوير بالتزامن حيث يتم إنهاء أعمال التخطيط بالتزامن مع أعمال البناء، ويوفر المشروع 4775 فيلا بمساحات تبدأ من 250-749 مترا مربعا، وأسعار تبدأ من 499 ألف ريال وقسط شهري يصل إلى 1665 ريالا، فيما تتجاوز المساحة الإجمالية للمشروع 9 ملايين متر مربع.

وأشار إلى أن المشروع يتميز بموقعه في الوسط الجديد لمدينة الطائف ضمن الأحياء السكنية المجاورة والمرافق التجارية والترفيهية المميزة، إذ يقع داخل النطاق العمراني لعروس المصائف بجوار حي الشرفية والرحمانية على أحد أهم الطرق الرئيسة القادمة من مكة المكرمة -طريق السيل-، منوهاً بعمل الوزارة ممثلةً بـ«سكني» في متابعة المشروع ضمن الشراكة الفاعلة بينهما، وبإشراف لجنة البيع والتأجير على الخارطة «وافي» ودعم من مركز «إتمام».

ولفت إلى أن تنفيذ المشروع يتم بتقنية متطورة وهي نظام البناء المسلح المتكامل عن طريق الصب في الموقع لكامل المبنى بواسطة «القوالب النفقية TF»، التي تساعد بشكل كبير في سرعة إنجاز البناء بمعايير سلامة ومتانة عالية ودقة كبيرة في المقاسات ودون استخدام الطوب واللياسة، وتم التعاقد مع عدد من المصانع العالمية لهذه التنقية من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والنمسا وكوريا وكولمبيا، كما بين أن المشروع صمم بمراعاة أفضل معايير التخطيط حيث لا يقل عرض الشوارع في المشروع عن 20 مترا، وتتوافر فيه خدمات الماء والكهرباء وخطوط الهاتف والإنترنت FIBER وشبكة صرف صحي وأرصفة وإنارة خارجية وكاميرات مراقبة عامة لتعزيز جودة حياة ساكنيه لما يتوفر فيه من نوادٍ صحية وملاعب وحدائق ومتنزهات عامة ومبانٍ تجارية وصحية وتعليمية.

يُذكر أن مشروع «مدينة الورود» يأتي بين 58 مشروعاً تتواصل بها أعمال البناء حول المملكة من بين 79 مشروعاً متاحة للحجز عبر منصة وتطبيق «سكني» توفّر أكثر من 134 ألف وحدة سكنية تتوزع غالبيتها ضمن الضواحي السكنية الكبرى، بهدف زيادة نسب التملك إلى 70% بحلول 2030، تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية 2030-.