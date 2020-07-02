رفع محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات التي أُعلنت منذ بداية جائحة كورونا.

وأوضح أن هذه القرارات تجسد حرص ومتابعة القيادة لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات هذه الجائحة، الأمر الذي يُسهم في تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص.

وقال الحقباني: «إن من المبادرات التي شملها الأمر الملكي الكريم مبادرة تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية لمدة 30 يوما، إذ سيكون بإمكان جميع المستوردين بمختلف فئاتهم الاستفادة من هذه المبادرة من خلال تقديم ضمان بنكي، كما أن هناك مسارا آخر للمبادرة دون اشتراط ضمان بنكي، وهو متاح للمستوردين منخفضي/ متوسطي المخاطر، وذلك من خلال الإقرار الإلكتروني - الالتزام المستندي»، مبينا أن مدة تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية هي 30 يوما تبدأ من تاريخ عملية الفسح.

وحول آلية التقديم على هذه المبادرة، أوضحت الجمارك مع إطلاق المبادرة أنه يتطلب ذلك الدخول على صفحة المبادرة عبر موقع الجمارك السعودية www.customs.gov.sa/ar/CP، ومن ثم اختيار المسار الذي يرغبه المستورد «ضمان بنكي» مخصص لجميع المستوردين، أو «الالتزام المستندي» المخصص للمستوردين منخفضي/ متوسطي المخاطر، ومن ثم إكمال الخطوات اللازمة لإتمام الطلب.