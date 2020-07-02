انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في السعودية بنسبة -2.1 % على أساس سنوي في مايو 2020، ويعد أول انخفاض له منذ فبراير من العام 2019.



وجاء انخفاض المؤشر بشكل رئيسي نتيجة الانخفاض في أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة -20.9 % فيما ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 9.9 % والحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 22.5 % وجاء هذا الارتفاع كأكثر العوامل التعويضية على تضخم أسعار الجملة، وذلك بحسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر مايو 2020.



ووفقاً للتقرير الصادر فقد سجل باب السلع الأخرى انخفاضاً بنسبة- 9.7 % على أساس سنوي في مايو 2020 متأثراً بشكل أساسي بانخفاض أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة -20.9 % والمواد الكيميائية الأساسية بنسبة - 2.0 % كما سجلت الخامات والمعادن انخفاضاً بنسبة- 3.2 % متأثرة بانخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة - 3.2 %.



فيما كشف التقرير عن تسجيل المنتجات الزراعية وصيد الأسماك انخفاضاً على أساس شهري بنسبة - 1.1 % متأثرة بانخفاض أسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة - 2.9 %، كما سجلت المنتجات المعدنية والآلات والمعدات انخفاضاً بنسبة -0.2 % وذلك مع انخفاض أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة - 0.2 %.



كما أشار التقرير إلى ارتفاع أسعار الخامات والمعادن بنسبة 0.3 % متأثرة بارتفاع أسعار الأحجار والرمل بنسبة -3.0 % كما أوضح التقرير ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 0.1 % مع ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات والزيوت والدهون بنسبة 0.6 %.