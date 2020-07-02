أعلنت شركة الأهلي المالية، المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير بناء سجل الأوامر ومتعهد التغطية لطرح أسهم شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري أن فترة اكتتاب الأفراد في 2,718,000 سهم من أسهم أملاك بسعر (16) ريال للسهم، والذي تم تحديده عن طريق بناء سجل الأوامر، سيبدأ اليوم (الخميس) الموافق 11/11/1441هـ (02/07/2020م) وتستمر فترة الاكتتاب لمدة أربعة (4) أيام شاملة آخر يوم لإغلاق الاكتتاب تنتهي بنهاية يوم الأحد الموافق 14/11/1441هـ (05/07/2020م).

وستقوم الجهات المستلمة للاكتتاب (البنك السعودي للاستثمار، البنك الأهلي التجاري، مصرف الراجحي، بنك الجزيرة) بتوفير المنصات التي يحتاج إليها المستثمرون ضمن الفروع التابعة لها لتلقي طلبات الاكتتاب، بما في ذلك المواقع الإلكترونية للجهات المستلمة، وأجهزة الصرف الآلي وخدمات الهاتف المصرفي، والتي ستتيح للأفراد الاكتتاب في أسهم الطرح والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يتيحها إدراج أملاك العالمية في السوق المالية السعودية (تداول).

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن للمستثمرين الأفراد أن يكتتبوا بعدد عشرة (10) أسهم كحد أدنى، وعدد مليون (1,000,000) سهم كحد أقصى، على أن يتم تخصيص الأسهم يوم 21/11/1441هـ (12/07/ 2020م)، ورد المبالغ الفائضة (إن وُجدت) بتاريخ 23/11/441هـ (14/07/ 2020م).

هذا ويأتي الطرح للمستثمرين الأفراد بعد الانتهاء من اكتتاب شريحة المؤسسات بنجاح؛ إذ تم تقديم إجمالي الأسهم المطروحة التي تمثل 30% من رأسمال أملاك للمستثمرين من المؤسسات من خلال عملية بناء سجل الأوامر، وبلغت التغطية 500% من إجمالي الأسهم المطروحة.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة أملاك العالمية للتمويل العقاري عبد الله بن تركي السديري، أن الشركة تدخل مرحلة جديدة ومهمة في مسيرتها. ومع العوامل الجاذبة طويلة الأمد والبيئة المحفزة التي يتمتع بها قطاع التمويل العقاري في المملكة، فإن أملاك العالمية ستواصل التوسع في نطاق شرائح عملائها من الأفراد والشركات، كما ستواصل البناء على الفرص التي يتيحها تعاون الشركة مع صندوق التنمية العقارية والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ووزارة الإسكان بهدف دعم برامج تملك المنازل في المملكة من خلال تسريع عمليات التمويل اللازم لذلك.

هذا ولمزيد من المعلومات وللحصول على نشرة الإصدار، يرجى مراجعة موقع هيئة السوق المالية www.cma.org.sa وموقع شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري www.amlakint.com وموقع شركة الأهلي كابيتال www.alahlicapital.com ومواقع الجهات المستلمة أيضا.