CFA

CFA

أعلنت الجمعية السعودية للمحللين الماليين المعتمدين «»، أمس (الثلاثاء)، انتخاب مجلس إدارة جديد.وتمكنت ثلاث سيدات سعوديات من الفوز بمقاعد في مجلس الإدارة الجديد، بعد أن أغلق التصويت مساء (الأحد) الماضي، وتم فرز الأصوات على 9 مرشحين من أصل 28 مرشحاً، إضافة إلى عدد قياسي آخر بلغ 164 عضواً.وأعضاء مجلس الإدارة الجديد هم: منى النمر، وخلود الدخيل، وباسل الفارس، وأحمد كردي، وأحمد الحميدان، وروان الجيرماوي، وأسامة العويدي، وعمر الزعيم، وعمر الهلالي.يذكر أن جمعية «» السعودية تعمل على تعزيز الوعي والفهم لتحليل الأوراق المالية والاستثمار وتشغيل أسواق الأوراق المالية، بصفتها منظمة تعليمية غير ربحية.وتتمثل مهمة الجمعية في المملكة في تثقيف وإعلام صناع القرار الاستثماري، وتعزيز المعايير الأخلاقية في الصناعة، ومساعدة المتخصصين الماليين في التطوير الوظيفي.