أطلق مصرف الراجحي خدمة تأمين السيارات «ضد الغير» عن طريق تطبيق الراجحي كأول مصرف يتيح هذه الخدمة عن طريق القنوات الرقمية في المملكة.وسيتم تنفيذ الخدمة المتوافقة بالكامل مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالتعاون مع شركة تكافل الراجحي.وتأتي الخطوة الجديدة للمصرف تماشياً مع استراتيجيته ليكون الرائد في المصرفية الرقمية من خلال تقديم أفضل الخدمات الرقمية لعملائه، وتتميز بإمكان تنفيذ الطلب بالكامل إلكترونياً بخطوات بسيطة، إضافة إلى الحصول على خصم 5 %، واستلام وثيقة التأمين عبر البريد الإلكتروني فوراً.