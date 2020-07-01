أعلنت شركة «أوكلا (Ookla)» العالمية، المالكة لموقع Speedtest الشهير والمتخصّص في قياس سرعات الإنترنت عالمياً، عن فوز شركة «زين السعودية» بجائزة «أسرع إنترنت منزلي في المملكة».

وتمكّنت الشركة من تحقيق هذا الإنجاز بفضل إطلاقها لشبكة الجيل الخامس واستثماراتها فيه، إذ تعدّ الشبكة الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، وثالث أكبر شبكة جيل خامس على مستوى العالم حين إطلاقها، حيث تغطي نحو 28 مدينة في المملكة من خلال 2600 برج للمرحلة الأولى.

وتعليقاً على هذه الجائزة، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «زين السعودية» المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر أن «الجائزة تعدّ اعترافاً دولياً بمستوى التفوّق الذي حقّقته الشركة، وتتويجاً نوعياً لاستراتيجيتها التشغيلية الجديدة، ومساهماً محورياً في تعزيز قدرات قطاع الاتصالات السعودي وتحقيق مستهدفاته، وفقاً لرؤية المملكة 2030».

وأضاف الدغيثر: «مرة جديدة تسجل شركة زين السعودية، ولله الحمد، تميّزاً دولياً، وذلك بعد سلسلة من الإنجازات التي حققتها في أقل من عام. حيث حصلنا على جائزة سبيد تيست (Speedtest) العالمية كأسرع إنترنت منزلي في المملكة، وقبل ذلك تم تصنيف زين السعودية في المرتبة 18 ضمن أول 50 علامة تجارية في المملكة، كما تم تصنيفها ثالث أكبر شبكة جيل خامس في حينها، والأكبر في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.»

وأشار الدغيثر إلى «حرص زين السعودية على تعزيز ريادتها في قطاع الاتصالات، عبر العمل بتوجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز التحوّل الرقمي في المملكة، وبالتعاون والتنسيق المستمرَيْن مع كل الجهات ذات العلاقة وفي مقدمها وزارة الاتصالات وتقنية الاتصالات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات».

يذكر أن موقع Speedtest الشهير والمتخصّص في قياس سرعات الإنترنت عالمياً، يمنح جوائزه لأبرز مزوّدي خدمات الاتصالات في العالم بعد تقييمها باستخدام تقنية Speed Score™️ التي تقيس سرعتيّ التحميل والشبكة، بعد إجراء الملايين من الاختبارات لاستهلاك عملاء جميع مقدمي الخدمة، وهو ما يؤكد موثوقية الجائزة.