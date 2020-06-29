وقّع برنامج البناء المُستدام التابع لوزارة الإسكان اتفاقية مع شركة ملاذ للتأمين التعاوني، لتطوير وتنفيذ خدمة التأمين لضمان الإنشاءات لمُلاك المنازل والمطورين العقاريين بما في ذلك خدمات الفحص الفني، للراغبين في التأمين على الوحدات السكنية، وذلك بعد اكتمال فحصها عبر برنامج «البناء المستدام».

وتتضمن الاتفاقية التي وقعت من قبل المشرف العام على التنظيم العقاري بوزارة الإسكان نهار آل الشيخ، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة ملاذ للتأمين التعاوني فواز الحجي، مميزات عدة لتأمين ضمان الإنشاءات والعيوب التي قد تظهر لاحقاً في الوحدات السكنية؛ كما تشمل أعمال الكهرباء والسباكة والتمديدات، وذلك في إطار تحقيق أعلى درجات الجودة والموثُوقية وبما يتماشى مع أحدث معايير كود البناء السعودي.

وتشمل الاتفاقية تطوير منتج ضمان الانشاءات (CWI Product) بما في ذلك تفعّيل خدمات الفحص الفني (TIS)، وضمان الإنشاءات بما في ذلك دعم الخدمات الإدارية القائمة على تكنولوجيا المعلومات، ومشاركة الجهتين العمل على تمكين مُلاك المنازل والمُطورين العقاريين من الحصول على خدمة تأمين ضمان الإنشاءات المُؤمن عليها بواسطة شركة ملاذ للتأمين التعاوني.

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يُذكر أن برنامج البناء المُستدام يُقدم خدماته من خلال منصته الإلكترونية لضمان جودة البناء ضمن مراحل الفحص الرئيسية وفقاً لمعايير البرنامج المتوافقة مع كود البناء السعودي، حيث يمكن للمستفيدين من الأفراد طلب الفحص وجدولته إلكترونياً عند البدء في أعمال البناء ليقوم الفاحص بمباشرة عمليات الفحص وفقاً للإجراءات المتبعة، وعند الانتهاء من جميع مراحل الفحص بنجاح يتم إصدار شهادة جودة تنفيذ البناء.

ويقدم البرنامج عبر منصته ثلاث خدمات هي (فحص جودة البناء، فحص المباني الجاهزة، وتقييم استدامة المباني)، حيث تُعنى الأولى بفحص المباني تحت التنفيذ لتمكن المستفيد المقبل على البناء (سواء من المطورين العقاريين أو الأفراد) من التحقق من جودة وسلامة عمليات البناء عبر آلية للفحص من قبل مهندسين فاحصين معتمدين، إذ تحصل الوحدة السكنية على شهادة جودة البناء بعد اكتمال بناءها وتجاوز كافة مراحل الفحص بنجاح، فيما تمكن فحص المباني الجاهزة المستفيد الراغب بشراء أو استئجار مبنى من التحقق من جودته وسلامته، أما خدمة تقييم استدامة المباني فهي خدمة تمكن المستفيد من قياس مدى استدامة المبنى، عبر اتباع معايير بيئية ترفع من كفاءة المبنى وتحسن من جودة الحياة داخل المبنى، وتقلل من ضرر مخلفات البناء والمواد على البيئة.