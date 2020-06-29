تعقد الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم – بريدة – جمعيتها العمومية العادية للعام المالي المنصرم 2019، برئاسة رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالعزيز الحميد، وحضور ممثل وزارة التجارة مساء غد (الثلاثاء) وذلك عبر الاتصال المرئي.

وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة أن الاجتماع يأتي في إطار حرص مجلس الإدارة على الوضوح والشفافية بما يتواكب مع تطلعات ومتطلبات رجال وسيدات الأعمال بالمنطقة، وإيضاح كافة التفاصيل والإنجازات التي حققتها الغرفة في العام المالي الفائت 2019.

وأشار الحميد إلى أن حضور الاجتماع حق شخصي مشروع لأصحاب المنشآت الساري مفعول اشتراكاتهم وللشركات مديروها العامون المفوضون بذلك، وإبداء ما لديهم من ملحوظات واستفسارات تتعلق بالعام المالي 2019.

وبين أنه وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية والوقائية من فايروس كورونا، جاء الاجتماع «عن بعد» مع إمكانية الدخول للاجتماع عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للمنتسب، وذلك لضمان أحقية الحضور من عدمه، وبإمكان الراغبين بالحصول على نسخة من التقرير السنوي للعام المالي 2019 الاطلاع على موقع الغرفة الإلكتروني أو مراجعة أمانة سر مجلس الإدارة.