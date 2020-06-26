علمت «عكاظ» أن نظام صندوق التنمية السياحي الذي أقرته الجهات العليا أخيرا مُنح صلاحيات واسعة لتحقيق أهدافه تضمنت أحقيته في الاستثمار وتملك الأصول والتصرف فيها، والاستثمار في الأوراق المالية والمساهمة في تطوير المناطق السياحية بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، وتقديم التمويل إلى المنشآت السياحية، وإبرام الاتفاقيات والعقود مع جهات التمويل، وتمويل مراكز التدريب، وقبول الرهون وضمانات الوفاء، والإقراض، وتقديم المبادرات المتصلة بنشاط الصندوق، بشرط أن لا تتجاوز التزامات الصندوق المباشرة وغير المباشرة قيمة أصوله.وسيبلغ رأسمال الصندوق 15 مليار ريال، مع إمكانية زيادة رأسماله بقرار من مجلس الوزراء، وتتكون موارد الصندوق من الدعم المقدم له من الدولة، والتدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأسماله، والعوائد الناتجة من أصوله واستثماراته، والمقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي يقدمها، وما يقبله الصندوق من هبات وتبرعات، وسيخضع منسوبو الصندوق إلى نظام التأمينات الاجتماعية، وسيبدأ الصندوق مباشرة أعماله ومهامه بدءا من صفر القادم.