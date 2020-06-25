رصدت «عكاظ» أبرز الانعكاسات من اتفاقية الاندماج المحتملة بين بنكي الأهلي ومجموعة سامبا المالية.

وتمتلك الحكومة ممثلة بصندوق الاستثمارات العامة ومؤسسة التقاعد والتأمينات الاجتماعية 54.8% من أسهم البنك الأهلي، و41.5% في مجموعة سامبا.

ويبلغ رأسمال البنك الأهلي 30 مليار ريال، وسامبا 20 مليار ريال، وعند اندماجهما سيصبح رأسمال البنكين 50 مليار ريال كأعلى رأسمال لبنك محلي، وعند اندماجهما سيكون الكيان الأكبر في المنطقة من حيث حقوق الملكية.

وسيحصل ملاك أسهم بنك سامبا عن كل سهم يمتلكونه على سهم تتراوح نسبته بين 0.736% و0.787% سهم جديد في البنك الأهلي في حال إتمام الصفقة، نظرا لاندماج بنك سامبا في البنك الأهلي واحتفاظ الأخير باسمه وعلامته التجارية.

وسيصدر البنك الأهلي أسهما جديدة تتراوح قيمتها ما بين 1.441 مليون و1.540 مليون سهم تقريباً.

وبناء على سعر الإغلاق الأخير لسهم البنك الأهلي البالغ 37.25 ريال، فإن تقييم سعر سهم مجموعة سامبا لأغراض الصفقة المحتملة سيتراوح بين 27.42 و29.32 ريال سعودي للسهم الواحد، بزيادة تتراوح نسبتها بين 19.2% و27.5% مقارنة بسعر إغلاق سهم مجموعة سامبا أمس (الأربعاء).

ويقع المقر الرئيسي للبنك الأهلي في مدينة جدة، بخلاف مجموعة سامبا التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة الرياض.

وأعلن البنك الأهلي أن إتمام الصفقة لن ينعكس عنه تسريح الموظفين بصفة إجبارية.