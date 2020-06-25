وقع بنك التنمية الاجتماعية أول أمس، اتفاقيات تعاون مع عدد من الشركات التقنية التي تملك منصات توصيل ونقل تشاركي وذلك لدعم وتمويل المواطنين الراغبين في العمل الحر عبر تقديم تمويلات ميسرة وسريعة تسهم في تمكينهم من مزاولة العمل عبر التطبيقات التالية: ازهلها، ساعي، نقوة، ذا شفز.

ويهدف البنك من خلال عقد هذه الشراكات لدعم منظومة العمل الحر وتمكين المستقلين العاملين لحساب أنفسهم عبر تطبيقات الاقتصاد التشاركي من خلال تقديم تمويل يصل حتى 150 ألف ريال للحصول على مركبة يتم توظيفها للعمل عبر تطبيقات الاقتصاد التشاركي، كما تسهم هذه الاتفاقيات في تمويل المواطنين الراغبين في ممارسة الأعمال الحرة عن طريق الفرص المتولدة من تطبيقات النقل والتوصيل التشاركي بقيمة تصل حتى 60 ألف ريال، ووفق سياسة واشتراطات التمويل لمنتج نفاذ للعمل الحر.

ويأتي عقد هذه الاتفاقيات انطلاقاً من دور بنك التنمية الاجتماعية في تمكين أدوات التنمية الاجتماعية وتعزيز الاستقلال المالي للأفراد وذلك من خلال حزمة من المنتجات التمويلية الاجتماعية والبرامج والخدمات غير المالية التي تسهم في تمكين المواطنين بهدف تقديم الخدمات وفق أفضل الممارسات.

الجدير بالذكر أن بنك التنمية الاجتماعية أطلق مؤخراً منتج نفاذ كأول منتج تمويلي متخصص لتمويل الأعمال الحرة يستهدف المواطنين العاطلين عن العمل أو ذوي الرواتب الأقل من 10 الاف ريال ويرغبون في ممارسة الأعمال الحر لزيادة الدخل أو الحصول على دخل إضافي، حيث يعد البنك بوابة التمويل الأكبر والأوسع نفاذا للأفراد والمنشآت الناشئة والصغيرة، عبر عدد من المنتجات والخدمات التي يقدمها واستفاد منها أكثر من 3 مليون مواطن ومواطنة منذ تأسيس البنك في عام 1391 هـ حيث تجاوز حجم الدعم والتمويل107 مليارات ريال.