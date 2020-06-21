أعلنت كل من شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري وشركة الأهلي المالية، المستشار المالي، ومدير الاكتتاب، ومدير سجل بناء الأوامر، والمتعهد بالتغطية، أنه تم تحديد النطاق السعري لسهم شركة أملاك العالمية بين (15) و(17) ريالاً للسهم الواحد.

وسيتم بدء بناء سجل الأوامر يوم (الاثنين) الموافق 01/11/1441هـ (22 يونيو 2020م) بهدف طرح أسهم أملاك للاكتتاب العام، وتستمر عملية بناء سجل الأوامر إلى يوم الاثنين الموافق 8 /11 /1441هـ (29 /06/ 2020).

وأوضحت شركة الأهلي المالية أنه سيتم تحديد السعر النهائي للسهم بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر لاكتتاب شركة أملاك العالمية الذي يستهدف شريحتين هما شريحة المؤسسات، وتشمل الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر بما في ذلك صناديق الاستثمار، والشركات والمستثمرين الأجانب المؤهلين والمستثمرين الخليجيين من ذوي الشخصية الاعتبارية والأشخاص المرخص لهم بالتعامل في الأوراق المالية بصفة أصيل، وشركات قطاعي البنوك والتأمين، ومدراء محافظ الشركات المدرجة في السوق المالية، إضافة إلى الشركات السعودية غير المدرجة وفقاً للشروط المحددة في نشرة الإصدار.

كما يستهدف الاكتتاب شريحة الأفراد التي تشمل الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصّر من زوج غير سعودي، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم يملك حساباً بنكياً لدى إحدى الجهات المستلمة، إضافة إلى المستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية الطبيعية.

وتبدأ عملية اكتتاب الجهات المشاركة أثناء فترة الطرح التي تشمل كذلك المكتتبين الأفراد يوم الخميس الموافق 11 /11 /1441هـ (02 /07 /2020)، وتستمر لمدة 4 أيام شاملة آخر يوم لإغلاق الاكتتاب، لتنتهي بنهاية يوم الأحد الموافق 14 /11/ 1441هـ (05 /07/ 2020).

وأضافت شركة الأهلي المالية بأنه سوف يتم تخصيص كامل الأسهم المطروحة للاكتتاب وعددها (27.180.000) سهم تمثل 100% من إجمالي أسهم الطرح إلى المؤسسات والصناديق الاستثمارية المكتتبة، فيما يحق لمدير الاكتتاب في حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد وقيام الجهات المشاركة بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم تخفيض عدد الأسهم المخصصة للجهات المشاركة بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية إلى (24.462.000) سهم لتمثل ما نسبته 90% من إجمالي أسهم الطرح، وطرح (2.718.000) سهم كحد أقصى، تمثل ما نسبته 10% من إجمالي أسهم الطرح لشريحة المكتتبين الأفراد.

ولمزيد من المعلومات وللحصول على نشرة الإصدار، يرجى مراجعة موقع هيئة السوق المالية www.cma.org.sa، وموقع شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري www.amlakint.com، وموقع شركة الأهلي كابيتال www.alahlicapital.com، والجهات المستلمة: البنك السعودي للاستثمار، والبنك الأهلي التجاري، ومصرف الراجحي، وبنك الجزيرة.