في منتصف فصل الصيف في السعودية، قامت لولو رائدة تجارة التجزئة بإطلاق مهرجان المانجو تحت مسمى «عالم المانجو»، وقام بالتدشين سفير جمهورية الهند في المملكة العربية السعودية الدكتور أوسوف سيد، بحضور نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة الرياض المهندس إبراهيم البداح، والمدير الإقليمي لشركة لولو السعودية للأسواق الكبرى السيد شهيم محمد، وعدد من ممثلي لولو.

وقال الدكتور أوسوف سيد:«خلال هذه الجائحة أفضل طريقة لإقامة حدث هو من خلال الافتتاح الرقمي. نحن نهنئ لولو لقيامها بمثل هذه المبادرة. سكان المملكة العربية السعودية بالتأكيد سيستمتعون بأنواع كثيرة من المانجو المعروض في جميع الفروع».

من جانبه، قال المهندس إبراهيم البداح: «رائع أن تشاهد مثل هذه المبادرة خصوصاً في ظل هذه الظروف الحالية. ونشكر لولو على جهودهم في إبراز المنتج المحلي مثل المانجو الذي سيكون متوفراً بعدة أنواع في جميع فروع لولو هايبرماركت».



ومن جهته، تحدث السيد شهيم محمد قائلاً: «قمنا بالتأكد من استمرار توريد الأغذية، ونشكر شركاءنا الموردين على مساهتمهم الحيوية ودعمهم خلال هذه الأوقات».

لولو توفر أكثر من 50 نوعاً من المانجو من أكثر من 10 بلدان، إضافة للمنتجات التي تحتوي على المانجو مثل حلويات المانجو، الوجبات وسلات العروض في جميع فروع لولو حتى 23 يونيو 2020.

لولو هايبرماركت، حيث يأتي العالم للتسوق – أعلى شركة تجزئة في الشرق الأوسط وأسرع سلسلة هايبرماركت نموا في العالم.

تقدم الخدمة لأكثر من 1.600.000 عميل يومياً، الأسرع نموا في 10 بلدان منها الخليج العربي، الهند، مصر، إندونيسيا، وماليزيا. وبدأت أعمالها في بداية التسعينات، وتوسعت بنجاح في مختلف بقاع الأرض وتدير حالياً 188 فرعاً بعدد موظفين يبلغ 55.000 موظف.