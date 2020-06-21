الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) تمد يد العون والمؤازرة إلى بعض البلدان في منطقة الشرق الأوسط. وقد تمثلت تلك المساهمات في شكل تبرعات مالية ومنتجات غذائية، وهي تندرج في إطار استراتيجية (سدافكو) الرامية إلى دعم جهود الإغاثة والتخفيف من تداعيات أزمة (كوفيد-19) في أعقاب الأثر الاقتصادي المدمر للفايروس.

وقد أعلنت (سدافكو) مؤخراً عن تعهدها بتقديم 10 ملايين ريال لصالح صندوق الوقف الصحي التابع لوزارة الصحة السعودية، وهو ما يؤكد التزامها الراسخ بدعم جهود هيئات الصحة المحلية لمكافحة الوباء.

وانطلاقاً من حرصها على الوقوف إلى جانب الدول المتضررة من الوباء، قدمت (سدافكو) دعمها لمؤازرة جهود ومبادرات التخفيف من وطأة الوباء في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط. وتشمل المساهمات منتجات غذائية بقيمة 100 ألف دينار أردني لصالح إحدى المؤسسات الخيرية في الأردن، والتبرع بمبلغ مليون ريال سعودي على شكل تمويلات مباشرة ومنتجات غذائية في البحرين، والتبرع بمنتجات غذائية بقيمة مليون ريال سعودي في الكويت.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة (سدافكو) فاوت ماتيس: «تمثل هذه أوقاتاً صعبة بالنسبة للعديد من العائلات في جميع أنحاء المنطقة، حيث تعيش تحت وطأة ظروف اقتصادية لا يستهان بها بسبب جائحة (كوفيد-19) وبالتالي، فإن هدفنا اليوم يتمثل في دعم والتعاون مع المؤسسات القادرة على تحديد الأشخاص الأكثر تضرراً وإتاحة إمكانية الوصول إليهم، إضافة إلى مساعدة المنظمات والصناديق الحكومية التي تدعم طواقم الرعاية الصحية وجهودهم النبيلة في التصدي لهذا الوباء».

وتعكس المبادرات الجديدة التزام (سدافكو) القوي بمبدأ الخدمة المجتمعية والبرامج التي تُعزز الوئام الاجتماعي ورفاهية المجتمع. وتأتي هذه المبادرات، على وجه الخصوص، في الوقت المناسب، حيث نشهد العديد من العائلات التي فقدت مصادر دخلها وتعاني من ظروف معيشية قاسية نتيجة التداعيات الناجمة عن وباء (كوفيد – 19).

نبذة تعريفية عن الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو):

«سدافكو» هي شركة مساهمة عامة مدرجة تأسست عام 1976 وتختص بإنتاج منتجات عالية الجودة من الألبان والأغذية التي تحمل العلامة التجارية «السعودية» وبدأت التصنيع في عام 1977.

تحتل الشركة مركز الصدارة في أسواق المملكة العربية السعودية في إنتاج معجون الطماطم والآيس كريم والحليب.

يقع مقر «سدافكو» في مدينة جدة ولها مستودعات للتوزيع والمبيعات في 24 موقعا في مختلف أنحاء المملكة، إضافة إلى البحرين والأردن والكويت.

يتم تصدير منتجات «السعودية» أيضا لعدة دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتقوم «سدافكو» حاليا بتشغيل مصنعين في جدة، إضافة إلى مصنع آخر في الدمام، تتمتع جميع مصانع «سدافكو» بالشهادات التالية: ISO22000:2005 وISO14001 وOHSAS18001.

لمزيد من المعلومات عن «سدافكو»، الرجاء زيارة موقع الشركة على الإنترنت: www.sadafco.com