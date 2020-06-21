أعلنت «الخبير المالية»، الشركة المتخصصة في إدارة الأصول والاستثمارات البديلة، عن حصولها على موافقة هيئة السوق المالية لزيادة إجمالي قيمة أصول «صندوق الخبير ريت» بقيمة 722.80 مليون ريال سعودي، مما يشكل زيادة قدرها 70% ليصبح إجمالي قيمة أصول الصندوق 1.707.51 مليون ريال سعودي، وذلك للاستحواذ على ثلاثة أصول عقارية جديدة في مدينة الرياض وهي برج إليجانس ومبنى كليات الفارابي والمبنى التدريبي لكليات الفارابي. ويهدف مدير الصندوق من هذه الاستحواذات إلى توسيع قاعدة أصول الصندوق وتنويع مصادر دخله مما من شأنه التأثير إيجاباً على نتائج وأداء الصندوق.

هذا وقد أعلنت «الخبير المالية» عن إرسال دعوة لاجتماع الجمعية العمومية لـ«صندوق الخبير ريت» إذ سيكون موعد انعقاد اجتماع مالكي الوحدات يوم الأحد بتاريخ 14 /11 /1441هـ، الموافق 5 /7 /2020م، لتمكينهم من التصويت على قرار زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق والتعديلات الأساسية في الشروط والأحكام والتي تعكس تفاصيل الزيادة والعقارات محل الاستحواذ.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة الخبير المالية أحمد سعود غوث، : «يتماشى القرار مع الإستراتيجية طويلة المدى لـ «صندوق الخبير ريت»، والتي تركز على تحقيق تدفقات نقدية مستقرة للمستثمرين عبر الاستثمار في الأصول المدرة للدخل. وتشكل الأصول الجديدة إضافة نوعية إلى عقارات الصندوق لما لها من ميزات عدة، منها المواقع الإستراتيجية وجودة الأصول والملاءة المالية للمستأجرين فضلاً عن الارتباط بقطاعات حيوية واستراتيجية هامة مثل القطاع التعليمي والقطاع الصحي والقطاع الحكومي. ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز جاذبية الفرص الاستثمارية التي يوفرها «صندوق الخبير ريت»، كما أنها تؤكد التزامنا الدائم بتحقيق أفضل قيمة ممكنة لمستثمرينا».

الجدير بالذكر أن «صندوق الخبير ريت» هو صندوق استثمار عقاري متداول عام مقفل متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية، تمت موافقة هيئة السوق المالية على طرح وتسجيل وحدات «صندوق الخبير ريت» في السوق المالية السعودية «تداول» بتاريخ 7 صفر 1440هـ، الموافق 16 أكتوبر 2018م، وتم إدراجه في السوق المالية «تداول» بتاريخ 13 رجب 1440هـ، الموافق 20 مارس 2019م.

الخبير المالية هي شركة متخصصة في الاستثمارات البديلة والخدمات الاستثمارية، مقرها مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وهي حاصلة على ترخيص من هيئة السوق المالية السعودية برقم (37 - 07074).

عن «صندوق الخبير ريت»

هو صندوق استثمار عقاري متداول عام مقفل متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية تمت موافقة هيئة السوق المالية على طرح وتسجيل وحدات «صندوق الخبير ريت» في السوق المالية السعودية «تداول» بتاريخ 7 صفر 1440هـ، الموافق 16 أكتوبر 2018م، وتم إدراجه في السوق المالية «تداول» بتاريخ 13 رجب 1440هـ، الموافق 20 مارس 2019م.

- الاستثمار في الصندوق ليس وديعة نقدية لدى بنك محلي. وبالتالي، فإنه يمكن أن ترتفع أو تنخفض قيمة الاستثمار الخاصة به وأيضاً أي دخل آخر متحقق منه. كما يتوجب على جميع المستثمرين الراغبين في الاستثمار التوصل إلى قرارهم بالتشاور مع مستشاريهم الماليين والقانونيين وتقييم جميع المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار، كما لا يمكن إعطاء ضمان بأن النتائج المستهدفة والمتوقعة سوف يتم تحقيقها، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية للصندوق.

- إشعار مهم: لا تمثل هذه الوثيقة عرضاً للشراء أو الاكتتاب أو المشاركة بأي شكل في «صندوق الخبير ريت»، ولا تشكل الوثيقة (أو أي جزءٍ منها) أساساً ولا ينبغي الاعتماد عليها للقيام بما تقدم أو محفزاً لإبرام أي تعاقد مهما كان نوعه. يجب على المستثمرين المحتملين قراءة شروط وأحكام «صندوق الخبير ريت» وما ورد فيها بشأن مخاطر الاستثمار ووثائقه الأخرى بعناية ودقة قبل اتخاذ القرار وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لشركة الخبير المالية: www.alkhabeer.com. هذا الاستثمار ليس وديعة نقدية لدى بنك محلي. ويمكن أن ترتفع أو تنخفض قيمة الاستثمار وأي دخل آخر متحقق منه. كما يتوجب على جميع المستثمرين الراغبين في الاستثمار التوصل إلى قرارهم بالتشاور مع مستشاريهم الماليين والقانونيين وتقييم جميع المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار. كما لا يمكن إعطاء ضمان بأن النتائج المستهدفة والمتوقعة سوف تتحقق، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية للصندوق. يعد استثمار المستثمر في الصندوق إقراراً منه باطلاعه على شروط وأحكام الصندوق وقبوله بها. تستثمر شركة الخبير المالية في الصندوق.

عن «الخبير المالية»

«الخبير المالية» هي شركة إدارة الأصول المتخصصة في الاستثمارات البديلة، تقدم منتجات وحلولاً استثمارية عالمية مبتكرة للمؤسسات والشركات العائلية والمستثمرين الأفراد المؤهلين من أصحاب الملاءة المالية العالية. كما تتميز أعمال الشركة المتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية بفاعليتها واستنادها إلى الفهم العميق لاحتياجات العملاء والإدراك الشامل لعوامل المخاطر.

يقدم قطاع إدارة الأصول في شركة الخبير المالية فرصاً استثمارية في الأسواق المالية المحلية والإقليمية والدولية من خلال مجموعة متنوعة من الصناديق الخاصة في قطاع العقار وقطاع الأسهم الخاصة للشركات، حيث يعمل فريق الاستثمار العقاري في الخبير المالية على هيكلة وتطوير منتجات استثمارية عقارية مبتكرة، كما تستهدف إدارة الأسهم الخاصة على تطوير منتجات تستفيد من الفرص الجاذبة في عدد من القطاعات والتي تشتمل على القطاع التعليمي والقطاع الصحي وغيرهما.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر قطاع إدارة الأصول في شركة الخبير المالية لعملائه فرصة الاستثمار في الأسواق المالية. بينما تقدم إدارة الاستثمارات البنكية خدمات استثمارية متخصصة من ضمنها عمليات الدمج والاستحواذ. كما تنفرد الخبير المالية بتقديم المشورة في هيكلة الكيانات وإدارة الثروات الوقفية عبر برنامج «وقف».

يقع المقر الرئيسي للخبير المالية في مدينة جدة ولديها فرع في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهي تخضع لرقابة وإشراف هيئة السوق المالية السعودية، وحاصلة على ترخيص رقم (37 - 07074).

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