أصدرت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، وهي مؤسسة عالمية جديدة غير ربحية تتولى إدارة وتنظيم المؤتمر السنوي لمبادرة مستقبل الاستثمار في المملكة العربية السعودية، تقريرها الأول الذي تستهل به سلسلة من التقارير تحمل عنوان «تأثير». ويجمع التقرير العديد من الأفكار المبتكرة من حول العالم والتي قد تؤثر إيجابياً على البشرية بشكل مستدام.

وصدر التقرير الاستهلالي بعنوان «معاً ننتصر في معركتنا ضد المرض» “Winning the Battle of Disease Together”؛ والذي يتناول أحدث التقنيات التكنولوجية الواعدة للوقاية من الأزمات الصحية واحتوائها مستقبلاً، ومن ذلك استعراض جهود الشركات المتخصصة في برمجيات تحليل مخاطر الجوائح، كشركة بلودوت BlueDot التي تمكنت من كشف تفشي فايروس كوفيد-19 قبل أشهر من إدراك دول العالم له.

كما يتناول التقرير جوانب متعددة من جائحة فايروس كوفيد-19 عبر وجهات نظر مختلفة؛ تتنوع ما بين اقتصادية واجتماعية وسياسية وأكاديمية وثقافية وعلمية. وأبرز التقرير حتمية التعاون الدولي المشترك في التصدي لهذه الجائحة، وهو مفهوم يمثل قيمة جوهرية لدى مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار. وتعليقاً على إصدار التقرير، قال ريتشارد أتياس، الرئيس التنفيذي للمؤسسة:

"لقد أضحت الحاجة إلى إيجاد حلول مستدامة ومبتكرة لخطر الأمراض الوبائية أشد إلحاحاً من أي وقت مضى، وتعلمنا من الجائحة العالمية الراهنة أن قوتنا تكمن في التعاون سوياً وتبادل المعرفة. لهذا السبب، قدمنا في تقريرنا الأول من سلسلة «تأثير» نخبة من ألمع عقول العالم، ومنهم كبار الخبراء من كلية لندن لحفظ الصحة العامة وطب المناطق المدارية، والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ومجموعة خبراء العلوم الاجتماعية بمنظمة الصحة العالمية، وشركة ميتابيوتا، التي جمعت بيانات أكثر من 2500 جائحة وحللتها لتحديد المخاطر".

يذكر أن تقرير «تأثير» يقدم كذلك مجموعة من التوصيات القابلة للتنفيذ تحت عنوان «الدعوة إلى إحداث تأثير» موجهة إلى الحكومات ومسؤولي الرعاية الصحية والمستثمرين وعامة الناس، و من بينها: ضرورة الاستفادة من إمكانيات البيانات الضخمة للتنبؤ بشكل أفضل عن مكان ظهور الأمراض المعدية في المستقبل مما قد يتيح الفرصة لاتخاذ اجراءات سريعة لمنع انتشارها، والاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتسريع عملية تطوير اللقاحات وإنتاج مضادات حيوية جديدة، والعمل على أن تكون استراتيجيات الاستجابة الوطنية متكاملة، وذات خطوات تدريجية بدءاً من تدابير الإغلاق الصحي التام ومن ثم تخفيف القيود وفق خطوات محسوبة وانتهاءً بالعودة إلى وضع الحياة الطبيعي.

جدير بالذكر أن إطلاق سلسلة تقارير «تأثير» يعد أحد الانجازات العديدة التي تقوم بها مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، وسوف تتوج تلك الجهود مع انعقاد الدورة الجديدة من مبادرة مستقبل الاستثمار، الحدث السنوي الذي تشهده العاصمة الرياض يومي 28 و29 أكتوبر 2020. كما تنظم المؤسسة ثاني مؤتمر افتراضي لها تحت شعار «لا تنسوا كوكبنا.. حان وقت الانطلاقة المستدامة» في تاريخ 25 يونيو 2020. كما يصدر التقرير الثاني من سلسلة «تأثير» في أغسطس المقبل، ومحوره الاستدامة.

يمكن الاطلاع على تقرير «معاً ننتصر في معركتنا ضد المرض» Winning the Battle of Disease Together" عبر هذا الرابط.