علمت «عكاظ» أن الجهات الختصة وافقت أخيرا، على التوصية الواردة من اللجنة التنفيذية بالمجلس الصناعي حيال الخطة التنفيذية المقترحة لحماية المنتجات الوطنية من الممارسات الضارة، إذ أقرت رفع التعرفة الجمركية لـ 575 سلعة إلى السقف المعتمد في منظمة التجارة العالمية.

وشملت المنتجات أو السلع المقرر رفع تعرفتها الجمركية منتجات «الحليب، القشدة، اللبن، الأجبان، النشاء، مواد كيمائية، الرخام، الجرانيت، أحواض الاستحمام، مغاسل الأيدي، الزجاج، الأنابيب والمواسير، الحديد، الأسلاك الصلبة، الجسور، الأبراج، الأبواب، النوافذ، المسامير، العلب، مساحيق التجميل، أجهزة التبريد، السجاد، الألياف الصناعية، خزانات المياه».