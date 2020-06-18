أطلقت شركة دور للضيافة برنامج الاستضافة الآمنة (Safe Stay) استعداداً لاستقبال الضيوف في فنادقها كافة، مع رفع حكومة المملكة -أيّدها الله- إجراءات تقييد الحركة داخل معظم المدن السعودية، والتي فرضها انتشار جائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وتعود فنادق دور بإجراءاتٍ جديدة ودقيقة بهدف تأمين أعلى نسبة وقاية للضيوف والموظفين في آن، وتضمن في الوقت نفسه ريادتها في تقديم أرقى تجربة ضيافة تعكس من خلالها تراثها العريق في قطاع الضيافة الممزوج بالروح السعودية الأصيلة.



وفي هذا الإطار، يقول الرئيس التنفيذي للتشغيل الفندقي في شركة دور للضيافة الأستاذ حسان أحدب «قمنا باستثمار الفترة السابقة في بناء شراكات مثمرة مع عدة جهات دولية متخصصة بتوفير أعلى معايير النظافة والوقاية والتدريب عليها، بينها شركات(Ecolab- Lobster Ink- Diversey). وكنتيجة لهذه الاستثمارات، أطلقنا برنامجاً وقائياً إلزامياً، بعنوان «استضافة آمنة» (Safe Stay)، والذي تم تدريب جميع موظفينا عليه واعتماده في كل منشآتنا الفندقية التابعة والعاملة ضمن شركة دور. وإنني على ثقة بأننا سنتجاوز التوقّعات، ونلبّي تطلعات عملائنا التي تمثّل لنا الحافز الدائم لتقديم أفضل ما لدينا».



ولفت أحدب إلى أنه على الرغم من أن الفترة السابقة كانت بلا شك الأصعب في تاريخ قطاع الضيافة العالمي، إلاّ أن مبادرات وجهود القيادة الرشيدة ساهمت، ولله الحمد، في الحد من أعباء هذه المرحلة على قطاع الضيافة السعودي. كما أنها شكلّت بالنسبة إلى دور فرصة لاتباع رؤية جديدة للارتقاء بمعايير الضيافة وللتكيّف مع التحديات. ويضيف: «إننا متشوقون لاستقبال ضيوفنا في وقت قريب، ونأمل أن يساهم قرار الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) بعودة الرحلات الداخلية بتسريع هذه العودة، ومتعهدين لضيوفنا الأعزاء بتقديم أجواء ضيافة متميزة ومريحة وتتّبع أعلى معايير النظافة التي تشمل جميع مرافق ومنشآت دور».



وتماشياً مع شعار «نعود بحذر»، ستعتمد فنادق دور للضيافة بحسب برنامجها «الاستضافة الآمنة» أعلى معايير الوقاية الصحّية في عملياتها كافة، وتطبيق حاسم للبروتوكولات التي تتماشى مع توصيات منظّمة الصحّة العالمية، والمبادئ التوجيهية لسلطات الصحّة العامّة المحلّية، بالإضافة إلى الإجراءات المحدّثة التي تهدف إلى ضمان الحد الأدنى من الاتصال المباشر مع المكاتب الأمامية والمرافق العامة. وستشمل هذه الإجراءات كل الأقسام في جميع المنشآت التابعة لدور، بدءاً من مكاتب الاستقبال (المكاتب الأمامية) حيث تتم إجراءات تسجيل الوصول والمغادرة، مروراً بالمناطق العامة التي جهّزت بأدوات ومستلزمات تعقيم اليدين، وصولاً إلى كل الغرف، وحتى أدنى التفاصيل. كما ستخضع كل مناطق الاستخدامات العامة والمرافق، بما فيها المصاعد والصالات وأماكن الترفيه، لبرنامج تطهير مكثّف ودوري. وكذلك سيتم اتباع نظام تنظيف عميق ويومي في كل غرف الضيوف، إلى جانب مشاركة الإرشادات المحدّثة مع المطاعم للحفاظ على أعلى مستوى من النظافة.



تجدر الإشارة إلى أنه ستتم معاينة عمليات التعقيم لدى جميع فنادق «دور» من قبل جهة خارجية معتمدة من وزارة الصحّة السعودية، ومصرّح لها بإصدار «شهادة نظافة» للمنشأة قبل إعادة بدء العمليات. كما سيتم تطبيق نظام مراقبة جديد يضمن التنفيذ الفعّال لكل معايير السلامة والاحتياطات في أقسام الفنادق كافة.

نبذة عن دور:

«دور للضيافة» هي شركة مساهمة عامة متخصصة في مجال الضيافة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تطوير وإدارة المجتمعات السكنية. وتتركز أعمالها في ثلاثة مجالات رئيسية: التشغيل الفندقي، إدارة المنشآت والمجمعات السكنية، والتطوير العقاري وإدارة الأصول. وتضم محفظة الشركة 20 منشأةً تتنوع بين منشآت فندقية ومجمعات سكنية. وتقوم دور للضيافة حالياً بتطوير العديد من المشاريع الفندقية والسكنية الجديدة في عدد من مدن المملكة.