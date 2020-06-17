صُنفت مجموعة صافولا، المجموعة الإستراتيجية القابضة الرائدة في قطاعَيْ الأغذية والتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن قائمة أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط للعام 2020 وفق تصنيف مجلة «فوربس الشرق الأوسط»، حيث احتلت المجموعة المرتبة 14 على مستوى المملكة العربية السعودية، بينما حصدت المرتبة 39 في الشرق الأوسط. واستند التصنيف على القيمة السوقية والمبيعات والأصول والأرباح. حيث بلغ صافي أرباح المجموعة 475.6 مليون ريال سعودي في عام 2019، بمبيعات تقدر بـ22.2 مليار ريال. بينما بلغت أصولها 26.6 مليار ريال، وبقيمه سوقية بلغت 19.1 مليار ريال.

من جهته، قال المهندس أنيس أحمد مؤمنة الرئيس التنفيذي لمجوعة صافولا: «يأتي هذا الإنجاز والمجموعة تحتفل بمرور 40 عاما على تأسيسها حيث كان عام 2019 عاماً مميزاً بالنسبة للعديد من أعمالنا الأساسية. وشهدت تلك السنة تحسناً ملحوظاً في أداء المجموعة حيث يأتي هذا الإنجاز، بعد فضل الله عز وجل، نتيجةً لجهود مجلس إدارة المجموعة، وإدارتها التنفيذية وكافة موظفيها حيث انصب التركيز على توجيه استراتيجيات النمو وتنفيذ خطط التحول ومبادرات ترشيد التكاليف، الأمر الذي ساهم في تحقيق نتائج إيجابية على امتداد العام. وقد انعكس هذا في زيادة ثقة المساهمين».

واختتم مؤمنة بالتأكيد على أنه«انطلاقا من هذه الحقائق، تم تصنيف مجموعة صافولا من قبل مجلة»فوربس الشرق الأوسط«في قائمة أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط. ويمثل هذا التصنيف، دليلاً على التزامنا تجاه السوق المحلي والخارجي، فضلاً عن دعمنا لمجتمعاتنا وموظفينا الذين ساهموا في تحقيق هذه النجاحات والإنجازات».

وتستثمر مجموعة صافولا، التي تأسست عام 1979، في قطاعي الأغذية والتجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حيث تدير المجموعة عبر شركة صافولا للأغذية التي تنتج منتجات ذات حصة سوقية رائدة في زيوت الطعام والسكر والمعكرونة منتشرة في 50 دولة حول العالم. وتملك المجموعة استثمارات في قطاع التجزئة أبرزها سلسلة متاجر (بنده) التي تدير 205 متاجر في اكثر من 42 مدينة بأنحاء السعودية ومصر، كما تملك أيضاً حصة 34.52% من شركة منتجات الألبان (المراعي)، وحصة 51% من شركة الكبير للأغذية المجمدة. وتعتبر صافولا أكبر مساهم في شركة هرفي للخدمات الغذائية بحصة 49%، ولديها نحو 394 منفذ بيع.