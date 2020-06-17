أورد المركز السعودي لكفاءة الطاقة «كفاءة»، 6 نصائح تساهم في التوفير من كمية الكهرباء التي يستهلكها السخان.



وتمثلت النصيحة الأولى: في اختيار السخان ذي المستويات المرتفعة، ويمكن التعرف على هذه المستويات عن طريق ملصق بطاقة كفاءة الطاقة على السخان حين شرائه.



وأما النصيحة الثانية: التأكد من صحة المعلومات في ملصق كفاءة الطاقة عن طريق تطبيق «تأكد»، حيث طورت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، تطبيق «تأكد»، وذلك للتأكد من صحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية وبطاقة اقتصاد الوقود للسيارات، ويعمل باستخدام الأجهزة الذكية التي تعمل بنظامي (IOS - ANDROID) ويمكن تحميلها مجاناً من متجري النظامين.



أما النصيحة الثالثة: فهي إطفاء السخان في حال عدم استعماله فترة طويلة، وتمثلت النصائح الثلاث المتبقية في اختيار الحجم المناسب لحاجات الفرد والحرص على الصيانة الدورية للسخان ووضع السخان على درجة 60.