تعلن شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري، الشركة السعودية الرائدة في قطاع التمويل العقاري من خارج القطاع المصرفي، نيتها طرح 27.180.000 سهم عادي من أسهمها للاكتتاب العام «الطرح العام الأولي» في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية (تداول)، وتمثل هذه الأسهم ما نسبته 30% من رأسمال الشركة، وسيتم دفع صافي متحصلات الطرح للمساهمين البائعين بنسبة ما يمتلكه كل منهم من أسهم الطرح.

وكانت هيئة السوق المالية أعلنت عن صدور قرارها بتاريخ 25 ديسمبر 2019 المتضمن الموافقة على طلب الطرح الذي تقدمت به الشركة، وقد عينت أملاك شركة الأهلي كابيتال مستشارا ماليا، ومديرا لبناء سجل الاكتتاب.

وصرح رئيس مجلس إدارة شركة أملاك العالمية عبدالله الهويش بأن الإعلان عن نيتنا إدراج أسهمنا في تداول يعتبر حدثاً تاريخياً بالنسبة للشركة، حيث إن الطرح العام الأولي لأسهم الشركة سوف يعزز من مسار النمو فيها، ويدعم حفاظ الشركة على مكانتها الريادية في قطاع التمويل العقاري غير المصرفي في المملكة العربية السعودية، ويُمكنها من الاستفادة بصورة كاملة من الفرص المتاحة في السوق في الوقت الحالي، كما أن إدراج الشركة في تداول يضيف فصلا آخر من النجاح لتاريخها المتميز، وأن لدى مجلس الإدارة كل الثقة بأن إدارة الشركة والعاملين فيها سيكونون على قدر المسؤولية للحفاظ على صدارة الشركة في سوق التمويل العقارية، متطلعين إلى إنجاز خريطة الطريق التي قمنا بوضعها للسنوات القادمة.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة أملاك العالمية عبدالله السديري: «إننا في أملاك على استعداد للاستفادة من العدد المتزايد من الفرص، لاسيما الفرص التي توفرها ديناميكيات السوق الإيجابية التي تعتبر جزءا من برنامج الإصلاح الذي تضمنته رؤية المملكة 2030. ومن بين أهم مزايانا التنافسية، محفظة الإقراض المتنوعة، والتي تغطي الشركات والأفراد في جميع القطاعات، وهو ما سيمكّن أملاك من المحافظة على مركزها المتميز في قطاع التمويل العقاري، في الوقت الذي تمكن المواطنين السعوديين من تحقيق طموحاتهم في تملك المنازل».

وأفاد السديري بأن لدى شركة أملاك العالمية قاعدة رأسمالية وتمويلية كبيرة ومنصة تقنية مبتكرة، ما جعلها في وضع يُمكنها من زيادة زخم أعمالها في ضوء الطلب المتسارع على التمويل العقاري.

وفي لمحة عامة حول الطرح، سيتم إدراج الأسهم العادية في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية (تداول) وفقاً للتالي:

سيكون الطرح لعدد 27.180.000 سهم عادي.

بعد إدراج أسهم الشركة، ستمثل الأسهم المطروحة ما نسبته 30% من رأسمال الشركة.

يبلغ عدد أسهم الطرح 27.180.000 سهم عادي تمثل نسبة 100 % من إجمالي عدد الأسهم المطروحة. وفي حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد، (شريحة المكتتبين الأفراد) واكتتاب الفئات المشاركة (شريحة المؤسسات) في جميع أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى 24.462.000 سهم تمثل 90 % من إجمالي أسهم الطرح، وسيتم تخصيص 2.718.000 سهم كحد أقصى تمثل ما نسبته 10% من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين من الأفراد.

وسيكون طرح الأسهم على شريحة المؤسسات كما يلي:

1. الصناديق العامة والخاصة التي تستثمر في الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح لها ذلك.

2. الأشخاص المرخص لهم بالتعامل بالأوراق المالية بصفة أصيل.

3. عملاء شخص مرخص له من قبل هيئة السوق المالية في ممارسة أعمال الإدارة.

4. أي أشخاص اعتباريين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة، وحساب لدى مركز الإيداع، بما في ذلك الأشخاص الاعتباريون الأجانب (ومن ضمنهم المستثمرون الأجانب المؤهلون)، الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق التي ستدرج فيه أسهم المصدر.

5. الجهات الحكومية وأية هيئة دولية تعترف بها هيئة السوق المالية أو السوق أو أي سوق مالية أخرى تعترف بها هيئة السوق المالية أو مركز الإيداع.

6. الشركات المملوكة من الحكومة التي تستثمر مباشرة أو عن طريق مدير محفظة خاصة.

7. الشركات الخليجية والصناديق الخليجية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح لها ذلك.

وعينت شركة أملاك العالمية شركة الأهلي كابيتال بصفته المستشار المالي الوحيد، ومدير بناء سجل الأوامر الوحيد ومتعهد التغطية الوحيد ومدير الاكتتاب في ما يتعلق بأسهم الطرح، كما عينت الشركة مكتب لؤي بن محمد العكاس للمحاماة والاستشارات القانونية بالتعاون مع فينسون آند إلكنز مستشاراً قانونياً للاكتتاب العام،



وسيكون الجدول الزمني للطرح العام وفقاً للتالي:

بدء عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات 22 يونيو 2020.

انتهاء عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات 29 يونيو 2020.

الإعلان عن سعر السهم 30 يونيو 2020.

بدء اكتتاب الأفراد 2 يوليو 2020.

انتهاء اكتتاب الأفراد 5 يوليو 2020.

تخصيص الأسهم 12 يوليو 2020.

رد الفائض لجميع المكتتبين (إن وجد) 15 يوليو 2020.

وبشأن التاريخ المتوقع لبدء التداول في الأسهم، من المتوقع البدء في تداول الأسهم بعد استكمال جميع المتطلبات والإجراءات القانونية ذات العلاقة، وسيتم الإعلان عن بدء التداول من خلال الموقع الإلكتروني للسوق المالية (تداول) www.tadawul.com.sa