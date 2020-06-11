وقّع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، عقدا استثماريا لإنشاء وتشغيل سوق الأسماك في محافظة خميس مشيط بقيمة بلغت 6.450.000 ريال مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة لمدة 15 عاما.

وأوضح الحميدي أن الأمانة وبلدياتها تهدف إلى رفع حجم استثماراتها وإيراداتها وفقاً لرؤية الأمانة، وتماشياً مع توجيهات وزارة الشئون البلدية والقروية التي تهدف لتوفير الخدمات البلدية بالسرعة والكفاءة العالية.

ونوه إلى أن الأمانة وكافة بلدياتها تسعى خلال الفترة الحالية إلى طرح المزيد من المواقع الاستثمارية أمام رجال وسيدات الأعمال، ستسهم في رفع مستوى المنطقة الاقتصادي والاستثماري.