​صوتت الأغلبية من مساهمي (سابك) أمس، على تعديل 34 مادة من مواد نظام الشركة الأساس، وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، الذي يأتي بعد شهرين تقريباً من انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية في أبريل الماضي، دُعي المساهمون إلى المشاركة في تعديل وحذف بعض البنود في نظام الشركة الأساس.



وتضمن ذلك حذف المادة التأسيسية التي أتاحت للحكومة السعودية - ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة - الاحتفاظ بملكية ما لا يقل عن خمسة وعشرين بالمائة (25%) من أسهم الشركة.



وكان الصندوق قد وقع في شهر مارس 2019م اتفاقية شراء أسهم تم بموجبها بيع 70% من أسهم (سابك) إلى شركة (أرامكو السعودية). وعقد الاجتماع افتراضياً عبر الإنترنت باستخدام التقنية التي تقدمها منظومة خدمات (تداولاتي)، تمشياً مع التوجيهات الوقائية المتعلقة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي أصدرتها الجهات المختصة.