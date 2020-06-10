أوصى مختصون في المركز السعودي لكفاءة الطاقة (لتبقى)، باختيار الغسالة ذات الحجم المناسب لتفادي استهلاك طاقة أكبر بغير حاجة، وتحديد أوقات الغسيل في الصيف لتكون خارج أوقات الذروة (1م - 5م)، والاستفادة من خصائص الغسالة (مثل: الغسيل السريع والغسيل الاقتصادي)، وعدم تسخين الماء البارد عند غسل الملابس لتوفير نحو 30% من طاقة دورة الغسيل، والاستفادة من الهواء والشمس لتجفيف الملابس. وتهدف رسائل البرنامج إلى رفع الوعي بالسلوكيات المهمة التي من شأنها تحقيق وفر في استهلاك الطاقة عبر هذه الأجهزة الكهربائية، حيث تشمل هذه السلوكيات والنصائح مرحلة ما قبل شراء الجهاز والمرحلة الأخرى عند استخدام الجهاز داخل المنزل.