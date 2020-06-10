أوضح البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة (لتبقى) أضرار تسريب برودة الثلاجة للخارج، إذ قال: «إن تسرّب البرودة من الثلاجة إلى الخارج يؤدي إلى الزيادة في استهلاك الطاقة؛ لذلك ننصح بفحص الإطار العازل». وعلى جانب آخر دعا البرنامج إلى ترك مسافة خلف الثلاجات والمجمدات من 10- 15 سم لزيادة المجال لتهوية أنابيب التبريد؛ لأن ذلك يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء، وينصح أيضاً بترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 5 سم، كما أوصى بالحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات والمجمدات.