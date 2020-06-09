أطلق مصرف الراجحي مؤخراً برنامج التمويل المضمون وهو إحدى مبادرات مؤسسة النقد العربي السعودي لدعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، لتخفيف أثر التدفقات النقدية عليها.



ويقدم البرنامج ضماناً بنسبة 95% من قيمة التمويل الممنوح وفق الآليات المعتمدة ضمن برنامج «كفالة»، بما لا تتجاوز الأرباح والرسوم السنوية عن 4%.



وينفذ البرنامج بالتعاون مع كل من برنامج كفالة ومؤسسة النقد العربي السعودي، ويتضمن الإعفاء من أي رسوم إدارية ومن تقديم أي ضمانات عينية، إضافة إلى إتاحة بدء السداد بعد ستة أشهر من منح التمويل.



ووضع المصرف سقفاً لقيمة الكفالات يبلغ 2.5 مليون ريال للمنشآت متناهية الصغر، و5 ملايين ريال للمنشآت الصغيرة، و15 مليوناً للمنشآت المتوسطة، لتنضم إلى انواع التسهيلات الأخرى التي يقدمها المصرف ومنها على سبيل المثال، تمويل رواتب الموظفين، وتمويل فواتير المنشآت، وتمويل رأس المال العامل، والضمانات، والاعتمادات.