قدم بنك البلاد ولأول مرة في المملكة العربية السعودية خدمة طلب جهاز نقاط البيع ( PoS ) باستلام فوري من أي فرع من فروع بنك البلاد وبشكل مجاني من غير رسوم للعملاء الكرام واستلامه من أقرب فرع للعميل والحصول عليه بشكل فوري.



ويمكنكم الاطلاع على الفروع المقدمة للخدمة عبر موقع بنك البلاد www.bankalbilad.com. ويهدف بنك البلاد من خلال تقديم هذه الخدمة إلى توفير أفضل الحلول المتميزة لتسهيل المعاملات المالية و إيجاد أسهل السبل التي تمكن عملاءه من أصحاب الأعمال التجارية والشركات والمؤسسات من الحصول على جهاز نقاط البيع ( PoS ) بكل يسر وسهولة و بأسرع طريقة ممكنة.

الجدير بالذكر أن بنك البلاد يقدم خدمة التواصل على مدار الساعة مع عملائه عبر هاتف البلاد 920001002 و الهاتف المجاني من داخل المملكة 8001230000 للاستفسارات العامة والملاحظات أو عبر جميع قنوات التواصل الاجتماعي @Bankalbilad / @Enjazalbilad عبر منصات تطبيقات «تويتر»، «فيسبوك»، «إنستجرام» و«لينكد إن» و«سناب شات».او عبر تطبيق الواتساب «WhatsApp»الموثق على الرقم 966920001002+.