أعلنت شركة الكابلات السعودية توقيع اتفاقية إعادة جدولة مديونية مع آخر دائن تجاري لها (مصرف الراجحي)، وفق التالي:

- تم توقيع إعادة جدولة التمويل في: 09/10/1441هـ الموافق 01/06/2020 م

- أسباب إعادة جدولة التمويل: قروض متأخرة وغير مدفوعة

- قيمة التمويل والجزء المعاد جدولته: 264.176.483 ريالا سعوديا

- مدة التمويل قبل الجدولة وبعدها مبلغ 58.300.000 ريال سعودي لمدة سنتين مع فترة سماح 6 أشهر.

- مبلغ 205.876.483 ريالا سعوديا لمدة 4 سنوات قابل للتمديد حتى 5 سنوات إذا تمت تسوية مبلغ 58.300.000 ريال خلال سنتين.