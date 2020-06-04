حصل البنك السعودي البريطاني «ساب» على جائزة «البنك الرائد للتجارة العالمية في المملكة العربية السعودية لعام 2020»، من مجلة جلوبال تريد ريفيو (GTR) للسنة الثانية على التوالي، وبذلك يحصل البنك على نفس الجائزة للمرة السادسة خلال السنوات العشر الماضية.

واعتمدت مجلة جلوبال تريد ريفيو في اختيارها لبنك ساب بناءً على استطلاعات العملاء التي تقوم بها المجلة والمؤسسات المتخصصة في كل سوق من الأسواق العالمية. مع الأخذ بعين الاعتبار إنجازات البنك ودوره الداعم في مجال التجارة العالمية.

ويعتبر بنك ساب المزود التجاري المفضل في المملكة، كما يتضح من الحصة السوقية. حيث يعد ساب البنك الرائد في السوق من خلال المنتجات الرقمية المبتكرة والقدرات الواسعة وخدمة العملاء، كما يواصل البنك تقديم حلول مبتكرة وفعالة، للحد من المخاطر التي قد يواجهها العملاء من خلال سلسلة امتداد التوريد مما يميزه عن المنافسين. وقد أدى الاندماج مع البنك الأول إلى تعزيز مكانة ساب في السوق، مع وجود خبرة ساب في مجال الشركات العالمية وخبرة البنك الأول في الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبهذه المناسبة صرح نائب العضو المنتدب لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية في ساب ماجد نجم قائلاً: «نحن سعداء بهذا التقدير الذي تلقيناه والذي يعكس تميزنا في تقديم المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات العملاء، ودورنا الفاعل في تبني المبادرات والحلول المبتكرة الهادفة إلى تعزيز التجارة العالمية. ونتيجة لذلك يبقى ساب البنك المفضل للشركات متعددة الجنسيات، حيث إن 90% من هذه الشركات العالمية تختار ساب لتلبية متطلباتها البنكية، كما أن ارتباط ساب مع إتش إس بي سي يعزز قدرة ساب على تزويد عملائه بحلول وخدمات تجارية ذات جودة عالمية وعالية، والوصول الدولي المتميز. وبغض النظر عن كيفية تطور التمويل التجاري في ما بعد كوفيد ـ 19 فإن ساب سيكون في وضع جيد لدعم عملائه».