افتتحت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، معرضها الخامس لمفروشات آشلي هوم ستور، وذلك في خميس مشيط والذي تم في بداية شهر أبريل لهذا العام 2-4-2020م، ويقع المعرض على طريق الملك فهد.



تتميز معارض آشلي بتنوع خيارات الأثاث المنزلي والتي ترضي جميع احتياجات العملاء. حيث يتجاوز عدد الأطقم في المعرض الـ 100 طقم، وتشمل جميع مجموعات الأثاث المنزلي مثل: أطقم الكنب وغرف الجلوس، أطقم المائدة وغرف الطعام، غرف النوم والمراتب الطبية، غرف نوم الأطفال، وكذلك الجلسات الخارجية.



يُعتبر هذا المعرض الفرع الخامس لسلسلة معارض مفروشات آشلي هوم ستور، والتي بدأت من مدينة الخبر في عام 2014، ثم مدينة الهفوف عام 2015، يليهم معرض مدينة جدة عام 2018 ومعرض المدينة المنورة عام 2019، هذا وبالإضافة إلى سلسلة معارض مفروشات الرقيب والتي تنتشر فروعها في المدن التالية: الخبر - الرياض - جدّة.