أعلن الرئيس التنفيذي لـ«طيران ناس»، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط بندر المهنا، عن تقديم خصم بقيمة 50% على كل رحلات طيران ناس الداخلية والدولية، لكل الأطباء والممارسين الصحّيين السعوديين والمقيمين العاملين في وزارة الصحة بالمملكة.



وأشار المهنا إلى أن «مبادرة طيران ناس بتقديم خصم 50% على جميع رحلاته للأطباء والممارسين الصحّيين العاملين في المملكة، هي رسالة شكر وتقدير، وأقل ما يمكن لنا تقديمه تجاه الأبطال الذين وقفوا حصناً منيعاً لكل مواطن ومقيم في مملكتنا الحبيبة للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، فهؤلاء خاطروا بسلامتهم لتحصين سلامة وصحّة مجتمعنا، وهم من ضحّوا بأوقاتهم مع عائلاتهم ومحبّيهم كي يتسنّى لنا البقاء مع عائلاتنا وأهلنا». وأضاف: «نحن في طيران ناس فخورون بكوننا جزءاً من الجهود الوطنية، لا سيما في هذه الأزمة، ونؤكد أننا على أتمّ الاستعداد لتسخير كل إمكاناتنا لخدمة وطننا في أي وقت».



وجاء إعلان طيران ناس بالتزامن مع إعادة إطلاق رحلاته الداخلية، والتي كانت بتاريخ 31 مايو 2020، على أن يستمر هذا الخصم حتى نهاية العام 2020. ويمكن لمستحقّي الخصم من الأطباء والممارسين الصحّيين حجز رحلاتهم والاستفادة من الخصم عبر الموقع ‏الإلكتروني لطيران ناس بكل يسر وسهولة، بشرط أن يقوموا بإبراز بطاقة عمل سارية المفعول عند منصّات إنهاء إجراءات السفر.