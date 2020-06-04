كشفت شركة زووم، عن نتائج مالية تعكس الإقبال الكبير على برامج مؤتمرات الفيديو، خلال مرحلة العزل الناجمة عن تفشي وباء كوفيد-19، إذ أعلنت تحقيق زيادة في الإيرادات نسبتها 169 % لتصل إلى 328 مليون دولار وحققت أرباحا قدرها 27 مليونا، خلال الفترة من يناير إلى مارس من العام الجاري.

وفرضت إجراءات التباعد الاجتماعي المتخذة في إطار مكافحة جائحة كوفيد-19 تحولا جذريا في التواصل بين الأشخاص الذين لجأوا بشكل كثيف إلى تقنيات عقد المؤتمرات عبر الفيديو.

وقال مؤسس زوم ورئيسها إريك يوان في بيان، أمس، حول نتائج الشركة إن أزمة فايروس كورونا المستجد «أدت إلى طلب أكبر على التواصل والتعاون بشكل مرئي بمشاركة أشخاص عدة». وأضاف «الاستخدامات المختلفة زادت بشكل سريع مع إدراج زوم في عمل الأفراد وتعليمهم وحياتهم الشخصية».

وسمح التطبيق بلقاءات عائلية عبر الإنترنت وحصص دراسية وجلسات يوجا واجتماعات مهنية أيضا.

وبات ظهور صور المشاركين على شكل «فسيفساء» على الشاشة رمزا للعزل المنزلي وقد استنسخته شركات تواصل عملاقة أخرى مثل «فيسبوك» و«جوجل» ومايكروسوفت".

وفي نهاية الربع الأول من السنة بلغ عدد زبائن زوم في مقابل اشتراك مدفوع 265400 من بينهم شركات تضم ما لا يقل عن عشرة موظفين أي زيادة بنسبة 354 % مقارنة بالعام الماضي.