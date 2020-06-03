ناشد أكثر من 75 رئيساً سابقاً، و3 من الفائزين بجائزة نوبل في الاقتصاد، ورئيس البنك الدولي السابق جيمس ولفنسون، وأكثر من 100 شخصية عالمية دول مجموعة الـ20، التي ترأسها السعودية، لعقد اجتماع عاجل للموافقة على إنفاق 2.5 تريليون دولار، لمكافحة وباء كوفيد-19، والمساعدة في إعادة تعمير الاقتصادات التي دمرها الوباء بالدول النامية والمتوسطة الدخل. وذكروا في رسالة أمس أن تلك الدول التي تمثل نحو 70% من سكان المعمورة، ونحو ثلث الناتج الإجمالي العالمي تتطلب إجراء عاجلاً. وأشاروا إلى أن أكثر من 100 دولة اتصلت بصندوق النقد الدولي لمساعدتها. وحذرت الشخصيات الدولية من أن الركود الذي أحدثه الوباء سيستفحل، ويضر جميع الاقتصادات. وقالوا إن مجموعة الـ20 تمثل نحو 85% من الناتج العالمي، ولديها القدرة على قيادة هذه التعبئة للموارد بالحجم المطلوب. وحذر مكتب الميزانية بالكونغرس الأمريكي (الإثنين) من أن وباء كوفيد-19 سيكلف الاقتصاد الأمريكي نحو 7.9 تريليون دولار خلال العقد القادم.