حصلت مجموعة الدباغ القابضة -والتي تأسست أول شركة من شركاتها في عام 1962- على المرتبة السادسة ضمن قائمة أفضل بيئات العمل في المملكة العربية السعودية للقطاع الخاص، وذلك للعام 2020، والتي تمنحها «Great Place to Work».

وتعد مؤسسة «Great Place to Work» منظمة عالمية رائدة في تقييم بيئات العمل في أكثر من 60 دولة بمختلف أنحاء العالم. ويأتي هذا الإنجاز تقديراً لجهود مجموعة الدباغ في رفع وتطوير بيئة العمل، فتم تقييم نجاحها بناءً على استبيان شامل حول رضا الموظفين والمراجعة الخارجية لسياساتها، حيث حصدت المجموعة نتائج متقدمة في جميع بنود الاستبيان.

وعبرت مديرة الموارد البشرية للمجموعة هيفاء أبو زبيبة عن سعادتها بهذا الإنجاز، قائلة: «يأتي هذا الإنجاز نتيجة للثقافة الفريدة التي تمتلكها المجموعة و المستمدة من فلسفة الريادة الشاملة (Omnipreneurship)، والتي تشمل ثلاثة مبادئ (العطاء، الدخل، والاستدامة)، وخمسة ضوابط ثقافية (النزاهة، الشغف، الاحترام، التفكير المستقبلي، وروح الفريق)، وعشرة قواعد ذهبية تحكم ممارسات وثقافة مجموعة الدباغ.

وأضافت بأن الحصول على هذه الجائزة ستزيد من دوافعنا لمواصلة تعزيز هذه الثقافة، وأن نصبح مكاناً أفضل للعمل.