أعلن بنك الجزيرة استمرار العمل في عدد من فروعه خلال إجازة عيد الفطر المبارك للعام 1441هـ، على أن يكون أول أيام العيد إجازة لجميع الفروع وتستأنف دوامها ثاني أيام عيد الفطر حتى يوم الخميس القادم، من الساعة 11:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً، في كل من جدة والعزيزية في مكة وفرع طريق الملك في مدينة الرياض، وفرع الخبر الرئيسي، كما ستستمر فروع مراكز فوري لتحويل الأموال التابعة للبنك في جميع أنحاء المملكة بتقديم جميع خدمات الصرافة والتحويل.

وسيكون أول أيام عيد الفطر إجازة لجميع مراكز فوري لتحويل الأموال على أن يستأنف دوام المراكز ثاني أيام عيد الفطر، من الساعة 10:00 صباحاً حتى 4:00 عصراً.

وأكد نائب الرئيس ورئيس شبكة الفروع وقنوات التوزيع في بنك الجزيرة محمد بن سعود السماري، حرص البنك في استمرار استقبال عملائه الكرام مع استيفاء تطبيق جميع الاشتراطات الصحية الواجبة والتباعد الاجتماعي للمحافظة على صحة الجميع.

ويأتي حرصاً من بنك الجزيرة على توفير الخدمات المصرفية كافة لعملائه خلال إجازة العيد، ووضع خدمة العملاء كأولوية لتيسير إتمام عملياتهم المصرفية الضرورية داخل الفروع خلال هذه الفترة.

وأضاف أنه يمكن للعملاء الاستفادة من الخدمات المصرفية من خلال قنوات بنك الجزيرة المختلفة إما عبر شبكة أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في أنحاء المملكة، أو من خلال استخدام الخدمات الإلكترونية على مدار الساعة مثل «الجزيرة أون لاين» و«الجزيرة سمارت» إضافة إلى الهاتف المصرفي «الجزيرة فون» والتي تتيح إجراء كافة العمليات المصرفية إضافة إلى الحوالات المحلية والدولية.

كما يمكن للعملاء الاستفادة من خدمة تحويل الأموال داخلياً ودولياً مجاناً عبر قنواته الإلكترونية لجميع عملاء البنك التي أطلقها البنك أخيراً، وذلك تبعاً للجهود المبذولة للتعامل مع آثار فايروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية.