أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، بدء التخفيف التدريجي للمنع عن المدينة الصناعية الثانية بالدمام مع استمرار عزل المنطقة السكنية ومنع التجول بها، وتأمين متعهدين لخدمات الإعاشة من قبل أصحاب المنشآت.وأوضح مدير عام «مدن» المهندس خالد السالم: «أن «مدن» حريصة على دعم القطاع الصناعي واستمرار عملياته التشغيلية والإنتاجية، بالتوازي مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، وضمان سلامة العاملين والمقيمين بالمدن الصناعية».وذكر أنه بتضافر جهود «مدن» ووزارة الصناعة والثروة المعدنية وبإشراف ومتابعة رئيس مجلس الإدارة الوزير بندر الخريف، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة، تم البدء بالتخفيف التدريجي للمنع عن المدينة الصناعية الثانية بالدمام، مع استمرار عزل المنطقة السكنية داخل المدينة ومنع التجوُّل فيها وتأمين متعهدين لخدمات الإعاشة من قبل أصحاب المنشآت التي لديها مجمعات سكنية داخلية.وأشار إلى أنه تم التعميم على شركاء «مدن» بتنفيذ زيارات ميدانية للتأكد من تطبيق الضوابط والتدابير اللازمة، ومنح المخالفين مهلة لا تزيد على 72 ساعة لتصحيح أوضاعهم على أن يتم نقل العمالة الزائدة إلى إسكان مناسب داخل أو خارج المدينة الصناعية تتوفر فيه شروط مكافحة العدوى.وبين أن «مدن» مستعدة بشكل كامل للتفاعل مع شركائها وتلبية متطلباتهم والرد على استفساراتهم على مدار 24 ساعة يومياً.