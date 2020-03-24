كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن مؤشرات خدمات الاتصالات زيادة في استخدام الإنترنت المتنقل والثابت في المملكة بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فايروس كورونا المستجد، إذ ارتفع معدل الاستهلاك اليومي للبيانات على شبكات الإنترنت المتنقل والثابت في المملكة بنسبة 33% عن متوسط شهر فبراير الماضي

وأظهرت المؤشرات لأعلى خمسة تطبيقات استهلاكاً للبيانات أن منصة «يوتيوب» تتصدر أكثر منصات المحتوى استهلاكاً للبيانات بنسبة تقدر بـ 22.5% من إجمالي استهلاك البيانات اليومي بالمملكة، تلتها منصة «فيسبوك» بنسبة 8.1%، وجاء «بلايستيشن» في المرتبة الثالثة بنسبة 7.8%، فيما احتلت منصة «سناب شات» المركز الرابع بما يعادل نسبة 7.6% من إجمالي استهلاك البيانات، وجاء في المركز الخامس لأكثر التطبيقات الأكثر استهلاكاً للبيانات منصة «نتفلكس» بنسبة 6.2%.