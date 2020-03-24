شرع صندوق التمنية الزراعية بمنطقة تبوك اليوم (الثلاثاء) بتنفيذ مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة على المزارعين لمدة ستة أشهر، وذلك لجميع العقود ذات الاستحقاق السنوي الملتزمة بالسداد التي لم يسبق أن تمت إعادة جدولتها قبل هذه الفترة.

وأوضح مدير الصندوق بالمنطقة المهندس عبدالرحمن حنس العتيبي أن ذلك يأتي في إطار توجيهات قيادة المملكة للتخفيف من الأثر المالي والاقتصادي على المزارعين خلال فترة مكافحة فايروس كورونا، مشيرا إلى أن الفترة التي يشملها تنفيذ المبادرة تبدأ من 1 مارس وحتى 31 أغسطس من هذا العام.

ولفت إلى أن التأجيل لا يشمل إعانة السداد المرتبطة بتاريخ الاستحقاق وكذلك العقود التشغيلية لمربي الماشية، مضيفا أنه سيتم إشعار المزارعين بتنفيذ عملية التأجيل برسائل نصية.